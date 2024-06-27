Украинская певица отреагировала на "национализацию" имущества в Крыму

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Черновалова Кристина
Российские оккупанты конфисковали все движимое и недвижимое имущество семьи певицы Джамалы. Лидер крымского парламента Владимир Константинов называл это "национализацией". Утрачены два участка земли и жилой дом в Алуште.
Джамала впервые прокомментировала воровство оккупантами ее имущества в Крыму
Певица отреагировала на инцидент и отметила, что такие действия отражают политику репрессий и депортаций, которую Россия ведет не только против украинцев, но и против всех народов, оказавшихся под ее контролем.
Кроме того, певица отметила, что все имущество, которое российские оккупанты незаконно "национализировали", принадлежит ее родителям. Родители Джамалы более двадцати лет возводили свой дом в Крыму, инвестируя в него все заработанные деньги. Артистка подчеркнула, что ее семья работала честно, а их имущество было нажито непосильным трудом.
Ранее "Комментарии" писали, что российская певица Любовь Успенская, известная своей поддержкой террористического вторжения России в Украину, снова оказалась в центре скандала . На этот раз конфликт возник из-за интервью, которое она дала для YouTube-шоу Лауры Джугелии, но которое решили не публиковать из-за большого количества негатива и обид со стороны певицы.
Обсуждения
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Ігор
27 июня 2024, 18:30
Вони що, 10 років "непосильно" працювали на окупантів і сплачували податки? Майже як юдейці, які ще з Єгипту "непосильно страждали" від експлуатації і погромів, яле саме там їх і досі повно, і їх як тарганів, не витравити звідси. Не дивно, чому наших чиновників чи "бюджетно-коритних" бізнесменів не хвилює можлива окупація, вони порішали. А Джамалі варто враховувати, що її колишніх співгромадян сусідів співвітчизників тощо, постійно обстрілюють з тієї території, де зараз Джамалі так комфортно, де вона обласкана владою Фюрера. Вся їх провина в тому, що вони живуть на тій території яку контролює інший паханат, а корумпована Хунта, дуже хоче повернутись туди, щоб самім зайнятись здирництвом.