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Украинская певица отреагировала на "национализацию" имущества в Крыму

Российские оккупанты национализировали имущество родителей Джамалы

27 июня 2024, 19:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Российские оккупанты конфисковали все движимое и недвижимое имущество семьи певицы Джамалы. Лидер крымского парламента Владимир Константинов называл это "национализацией". Утрачены два участка земли и жилой дом в Алуште.

Украинская певица отреагировала на "национализацию" имущества в Крыму

Джамала впервые прокомментировала воровство оккупантами ее имущества в Крыму

Певица отреагировала на инцидент и отметила, что такие действия отражают политику репрессий и депортаций, которую Россия ведет не только против украинцев, но и против всех народов, оказавшихся под ее контролем.

"Это ужасная и мучительная новость для всей нашей семьи. Вот как это осознать, что в цивилизованном мире происходит такой беспредел: сначала оккупируют территорию, а потом забирают там все?! Это – репрессии, это – депортация в современности! Это еще раз демонстрирует самочинство" , которое творят российские власти", — прокомментировала звезда.

Кроме того, певица отметила, что все имущество, которое российские оккупанты незаконно "национализировали", принадлежит ее родителям. Родители Джамалы более двадцати лет возводили свой дом в Крыму, инвестируя в него все заработанные деньги. Артистка подчеркнула, что ее семья работала честно, а их имущество было нажито непосильным трудом.

"К этому имуществу я не имею никакого отношения, это собственность моих родителей, они строились более двадцати лет. Каждый кирпич получали заработанными кровью и потом деньгами. И при чем здесь родители, в международный розыск объявили меня. Я не буду молчать, это точно .Если смолчу, россияне придут к другим крымским татарам, ко всем украинцам на оккупированных территориях, чтобы и дальше совершать произвол", — подчеркнула певица.

Ранее "Комментарии" писали, что российская певица Любовь Успенская, известная своей поддержкой террористического вторжения России в Украину, снова оказалась в центре скандала . На этот раз конфликт возник из-за интервью, которое она дала для YouTube-шоу Лауры Джугелии, но которое решили не публиковать из-за большого количества негатива и обид со стороны певицы.



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Источник: https://tsn.ua/glamur/dzhamala-vpershe-prokomentuvala-kradizhku-okupantami-yiyi-mayna-v-krimu-zhahliva-novina-2609598.html
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Обсуждения

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Ігор

27 июня 2024, 18:30

Вони що, 10 років "непосильно" працювали на окупантів і сплачували податки? Майже як юдейці, які ще з Єгипту "непосильно страждали" від експлуатації і погромів, яле саме там їх і досі повно, і їх як тарганів, не витравити звідси. Не дивно, чому наших чиновників чи "бюджетно-коритних" бізнесменів не хвилює можлива окупація, вони порішали. А Джамалі варто враховувати, що її колишніх співгромадян сусідів співвітчизників тощо, постійно обстрілюють з тієї території, де зараз Джамалі так комфортно, де вона обласкана владою Фюрера. Вся їх провина в тому, що вони живуть на тій території яку контролює інший паханат, а корумпована Хунта, дуже хоче повернутись туди, щоб самім зайнятись здирництвом.


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