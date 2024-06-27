Украинская певица отреагировала на "национализацию" имущества в Крыму

Российские оккупанты конфисковали все движимое и недвижимое имущество семьи певицы Джамалы. Лидер крымского парламента Владимир Константинов называл это "национализацией". Утрачены два участка земли и жилой дом в Алуште.

Джамала впервые прокомментировала воровство оккупантами ее имущества в Крыму

Певица отреагировала на инцидент и отметила, что такие действия отражают политику репрессий и депортаций, которую Россия ведет не только против украинцев, но и против всех народов, оказавшихся под ее контролем.

"Это ужасная и мучительная новость для всей нашей семьи. Вот как это осознать, что в цивилизованном мире происходит такой беспредел: сначала оккупируют территорию, а потом забирают там все?! Это – репрессии, это – депортация в современности! Это еще раз демонстрирует самочинство" , которое творят российские власти", — прокомментировала звезда.

Кроме того, певица отметила, что все имущество, которое российские оккупанты незаконно "национализировали", принадлежит ее родителям. Родители Джамалы более двадцати лет возводили свой дом в Крыму, инвестируя в него все заработанные деньги. Артистка подчеркнула, что ее семья работала честно, а их имущество было нажито непосильным трудом.

"К этому имуществу я не имею никакого отношения, это собственность моих родителей, они строились более двадцати лет. Каждый кирпич получали заработанными кровью и потом деньгами. И при чем здесь родители, в международный розыск объявили меня. Я не буду молчать, это точно .Если смолчу, россияне придут к другим крымским татарам, ко всем украинцам на оккупированных территориях, чтобы и дальше совершать произвол", — подчеркнула певица.

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