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Украинская певица попала в скандал с рейдом ТЦК в центре Львова (ВИДЕО)

Певица SOWA решила таким образом приглашать людей на свой концерт.

9 декабря 2024, 22:10
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Лиля Воробьева

Молодая украинская певица SOWA, известная как Диана Горбяк, вызвала общественный резонанс, используя тему ТЦК (территориальных центров комплектования) для продвижения своего концерта.

Украинская певица попала в скандал с рейдом ТЦК в центре Львова (ВИДЕО)

Украинская певица SOWA (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором ее сестра и подруги, переодевшись в военную форму, представлялись работниками ТЦК. , "Стоите ли на учете военном?" и демонстрировать свои бумаги. Видео подписали: "Рейд ТЦК. Львов".

Впоследствии стало известно, что это был способ привлечь внимание к предстоящему концерту певицы. Такой креатив вызвал шквал критики. , которая очень чувствительна для общества.

"Молодая певица из Львова решила помахать на теме ТЦК, чтобы привлечь внимание к своему концерту. По ее мнению, это остроумно и креативно. Она превращает войну в перфоманс, и это возмутительно. Жаль, что за такие действия нет административной ответственности и кенсинга", — написал Беспалов в своем Telegram-канале. зажиточной семьи, вкладывающей средства в ее "талант".

На волну хейта певица ответила, отметив, что не видит ничего плохого в своем эксперименте. По ее словам, целью было напомнить людям об обновлении своих военных данных и уменьшить страх перед людьми в форме.

"Тема крайне труслива для многих. Цель эксперимента — показать, что не стоит бояться людей в форме. Это призыв к добросовестности. А приглашение на концерт имело целью добавить веру в нашу систему власти. В этом нет ничего плохого", — написала SOWA .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы логерка, устроившая скандальную "голую вечеринку", покинула Россию с пятью огромными чемоданами



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