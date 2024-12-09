Украинская певица попала в скандал с рейдом ТЦК в центре Львова (ВИДЕО)

Молодая украинская певица SOWA, известная как Диана Горбяк, вызвала общественный резонанс, используя тему ТЦК (территориальных центров комплектования) для продвижения своего концерта.

Украинская певица SOWA (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором ее сестра и подруги, переодевшись в военную форму, представлялись работниками ТЦК. , "Стоите ли на учете военном?" и демонстрировать свои бумаги. Видео подписали: "Рейд ТЦК. Львов".

Впоследствии стало известно, что это был способ привлечь внимание к предстоящему концерту певицы. Такой креатив вызвал шквал критики. , которая очень чувствительна для общества.

"Молодая певица из Львова решила помахать на теме ТЦК, чтобы привлечь внимание к своему концерту. По ее мнению, это остроумно и креативно. Она превращает войну в перфоманс, и это возмутительно. Жаль, что за такие действия нет административной ответственности и кенсинга", — написал Беспалов в своем Telegram-канале. зажиточной семьи, вкладывающей средства в ее "талант".

На волну хейта певица ответила, отметив, что не видит ничего плохого в своем эксперименте. По ее словам, целью было напомнить людям об обновлении своих военных данных и уменьшить страх перед людьми в форме.

"Тема крайне труслива для многих. Цель эксперимента — показать, что не стоит бояться людей в форме. Это призыв к добросовестности. А приглашение на концерт имело целью добавить веру в нашу систему власти. В этом нет ничего плохого", — написала SOWA .

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