Украинская певица в РФ получила награду: подробности

Украинская певица Анна Асти, родившаяся в Черкассах и ныне живущая и работающая в России, получила очередную награду. Ее признали "артисткой 2024 года" по версии российской соцсети VK, запрещенной в Украине. Треки Асти на этой платформе собрали более 300 миллионов прослушиваний.

Анна Асти стала артисткой года в России

Но не только российские слушатели остаются поклонниками творчества исполнительницы, поддерживающей путинский режим. Несмотря на три года полномасштабной войны, песни Анны Асти остаются популярными и в Украине. В октябре этого года одну из ее песен украинцы прослушали почти полмиллиона раз в четыре дня. Раньше композиции певицы неоднократно занимали ведущие места в топчартах украинских музыкальных платформ.

Анна Асти уже второй раз получает звание "артистки года" в России. В 2023 году она также была удостоена этой награды по результатам голосования, проведенного в стране-агрессоре. Ее популярность в России только растет, несмотря на многочисленные скандалы.

Интересно, что в начале полномасштабного вторжения России певица находилась в Украине. В Черкассах она снимала клип и своими глазами видела последствия российских атак. Однако после этого Анна Асти вернулась в Россию, где продолжила свою карьеру.

Напомним, что в 2022 году исполнительница официально стала гражданкой России, получив паспорт. Ее выбор и поддержка российского режима вызвали негодование среди многих украинцев. Впрочем, часть ее песен до сих пор остается в украинских плейлистах, что порождает вопрос: готовы ли слушатели отказаться от творчества артистов, поддерживающих агрессора?