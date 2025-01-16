Украинская звезда поставила точку в языковом скандале: я растерялась

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова впервые прокомментировала языковой скандал со своим участием. Актриса, которая отстаивала свое право говорить по-русски во время вручения премии имени Сергея Параджанова Национального союза кинематографистов, объяснила, что растерялась, и попросила считать инцидент исчерпанным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Кадочникова считает языковой спор на премии Параджанова "недоразумением". Фото: Лариса Кадочникова / Facebook

Кадочникова призналась, что воспоминания о кинорежиссере Сергее Параджанове и его фильме "Тени забытых предков, где она исполнила главную роль, до сих пор вызывают у нее глубокие эмоции.

"Я растерялась. Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала на русском. Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну", – прокомментировала актриса.

Кинозвезда заявила, что Украина – ее дом, и повторила, что никуда не собирается уезжать отсюда.

"Я перешла на украинский язык на сцене и пытаюсь, насколько это возможно, общаться на нем в жизни. Надеюсь, что мое искреннее обращение исчерпает произошедшее недоразумение", – отметила Кадочникова.

Портал "Комментарии" рассказывал, что народная артистка Украины Лариса Кадочникова 9 января во время церемонии вручения Премии имени Параджанова отказалась выполнить просьбу разговаривать на украинском языке. Актриса, которую прославил фильм "Тени забытых предков", объяснила, что использует украинский язык только во время спектаклей в театре. Кадочникова призвала уважать ее право говорить по-русски и ее саму, потому что она "много сделала для Украины" и никуда отсюда не уехала. Актриса, кроме этого, призвала украинцев к единству, посоветовав следовать примеру режиссера Сергея Параджанова.

"Комментарии" также писали, что экс-заместительница министра обороны Украины Анна Маляр выразила несогласие с позицией актрисы Ларисы Кадочниковой, которая отстаивает свое право говорить по-русски в публичных местах.

В Союзе кинематографистов назвали отказ Кадочниковой перейти на украинский на мероприятии, имеющем отношение к киноиндустрии, "досадным инцидентом". Но предложили относиться к артистам старшего поколения, привыкшим говорить по-русски, с пониманием. Также там отметили заслуги Кадочниковой перед украинским кинематографом.