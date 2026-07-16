Украинские теннисистки гуляли на ЛГБТ-свадьбе экс-россиянки Касаткиной (ФОТО)

Свадьба Дарьи Касаткиной и Натальи Забияко. Фото: instagram/natalia_zabiiako

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева стали гостями свадьбы бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной, ныне представляющей Австралию. Торжественная церемония состоялась в Греции, где Касаткина женилась на своей партнерше фигуристке Наталии Забияко.

Свадьба Дарьи Касаткиной и Натальи Забияко собрала около 30 гостей. Среди приглашенных были как теннисистки, выступающие за разные страны, так и спортсменки, имеющие русское происхождение. В частности, на свадьбе были замечены теннисистки из России, а именно Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова, а также Арина Родионова, уже много лет представляющая Австралию.

По информации СМИ, во время праздничной вечеринки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева танцевали под российские песни, в частности вышедшую в 2009 году композицию "Ева". В то же время, украинские спортсменки не публиковали фотографий или видео с мероприятия в своих социальных сетях.

Церемония прошла в ресторане Yali с видом на храм Посейдона. Гости проживали в пятизвездочном отеле Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort. По данным российских медиа, общая стоимость свадьбы могла составить около 50 тысяч евро.

Дарья Касаткина до апреля 2025 года выступала за Россию, после чего сменила спортивное гражданство и стала представлять Австралию. В 2022 году теннисистка открыто заявила о своих отношениях с Наталией Забияко, а также неоднократно высказывалась против войны, называя ее "настоящим кошмаром" и заявляя, что больше всего желает ее завершения.

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