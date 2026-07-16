Відомі українські тенісистки відгуляли на ЛГБТ-весіллі ексросіянки (ФОТО)

Українські тенісистки Надія Кіченок та Юлія Стародубцева стали гостями весілля колишньої російської тенісистки Дар'ї Касаткіної, яка нині представляє Австралію. Урочиста церемонія відбулася в Греції, де Касаткіна одружилася зі своєю партнеркою фігуристкою Наталією Забіяко.

Весілля Дар'ї Касаткіної та Наталії Забіяко. Фото: instagram / natalia_zabiiako

Весілля Дар'ї Касаткіної та Наталії Забіяко зібрало близько 30 гостей. Серед запрошених були як тенісистки, що виступають за різні країни, так і спортсменки, які мають російське походження. Зокрема, на весіллі були помічені тенісистки з Росії, а саме Мірра Андрєєва, Анастасія Павлюченкова, Камілла Рахімова, а також Аріна Родіонова, яка вже багато років представляє Австралію.

За інформацією ЗМІ, під час святкової вечірки Надія Кіченок та Юлія Стародубцева танцювали під російські пісні, зокрема композицію "Єва", що вийшла у 2009 році. Водночас українські спортсменки не публікували фотографій чи відео із заходу у своїх соціальних мережах.

Церемонія відбулася у ресторані Yali з видом на храм Посейдона. Гості проживали у п'ятизірковому готелі Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort. За даними російських медіа, загальна вартість весілля могла становити близько 50 тисяч євро.

Дар'я Касаткіна до квітня 2025 року виступала за Росію, після чого змінила спортивне громадянство та почала представляти Австралію. У 2022 році тенісистка відкрито заявила про свої стосунки з Наталією Забіяко, а також неодноразово висловлювалася проти війни, називаючи її "справжнім кошмаром" і заявляючи, що найбільше бажає її завершення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українська тенісистка Еліна Світоліна подякувала російській спортсменці.

Також "Коментарі" писали про те, як росіянку освистали на тенісному матчі.