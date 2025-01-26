Украинский продюсер попал в скандал с российским актером

Украинский продюсер Александр Роднянский, сейчас проживающий в США, выразил восхищение российским актером Юрием Борисовым, номинированным на престижную премию Оскар-2025.

Александр Роднянский (фото из открытых источников)

На своей странице в соцсетях Роднянский поделился мнением, что эта номинация является большим достижением для актера, и одновременно нанес "пощечину" российской пропаганде.

"Юра Борисов стал первым российским актером в истории, номинированным на 'Оскар'. Это чрезвычайное достижение талантливого актера. Но хочу написать о том, как российская пропаганда вновь потерпела позорное поражение. В последние годы российские СМИ постоянно обсуждали тему так называемой 'русофобии' на и 'упразднение большой культуры'. оплеуха пропаганде. Российский актер, да еще и не из тех, кого называют 'тех, кто уехал' или 'хороших россиян', получает одни из самых престижных мировых кинонаград”, — написал он.

Кроме того, Роднянский похвалил режиссера фильма "Анора", в котором Борисов сыграл главную роль.

"Талант говорит сам за себя. Не могу сказать, что эта картина мне очень близка, но роль Борисова великолепна. 'Анора' Шона Бейкера – комедийная мелодрама, ориентированная на российских эмигрантов в Америке", – добавил продюсер.

Однако некоторые поклонники Роднянского выразили недовольство его позицией. Они отметили, что в условиях войны и страшных последствий для Украины акцент на достижениях российских деятелей выглядит неуместным.

"Однажды отвратительно читать это ваше сообщение. Смотрю на расстрелянных украинских военных, искалеченных детей и собрания на автомобилях, спасающих жизнь, и здесь на тебе не о достижениях украинских спортсменов и культурных деятелей, борющихся за свою страну, а о российском актере, на которого всем украинцам, кроме вас, судя по всему, плевать с высокой крыши. Мне кажется, вы немного оторвались от крыши. реальности", — написали они в комментариях.

"Александр, вы действительно рады? Для вас это 'событие'? Не 'уехал' и не 'хороший россиянин' номинирован на 'Оскар'. Кинематограф вне политики?" – добавил один из подписчиков.

"Такой талантливый ценитель путинского режима!" – прокомментировал другой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Басманный суд Москвы приговорил украинского режиссера и продюсера Александра Роднянского к 8,5 годам колонии по делу о якобы распространении "фейков" о российской армии. Об этом сам Роднянский сообщил на своей странице в Instagram.

В своем посту Роднянский отметил, что во время судебного процесса прокурор утверждала, что его сообщения выражали "негативное отношение к российским военным" и называли их действия захватническими. На что режиссер ответил, что полностью согласен с этим утверждением, ведь война России против Украины захватническая и подлая, как признает весь мир.