Украинский продюсер попал в скандал с российским актером

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Украинский продюсер Александр Роднянский, сейчас проживающий в США, выразил восхищение российским актером Юрием Борисовым, номинированным на престижную премию Оскар-2025.
Александр Роднянский (фото из открытых источников)
На своей странице в соцсетях Роднянский поделился мнением, что эта номинация является большим достижением для актера, и одновременно нанес "пощечину" российской пропаганде.
Кроме того, Роднянский похвалил режиссера фильма "Анора", в котором Борисов сыграл главную роль.
Однако некоторые поклонники Роднянского выразили недовольство его позицией. Они отметили, что в условиях войны и страшных последствий для Украины акцент на достижениях российских деятелей выглядит неуместным.
"Александр, вы действительно рады? Для вас это 'событие'? Не 'уехал' и не 'хороший россиянин' номинирован на 'Оскар'. Кинематограф вне политики?" – добавил один из подписчиков.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Басманный суд Москвы приговорил украинского режиссера и продюсера Александра Роднянского к 8,5 годам колонии по делу о якобы распространении "фейков" о российской армии. Об этом сам Роднянский сообщил на своей странице в Instagram.В своем посту Роднянский отметил, что во время судебного процесса прокурор утверждала, что его сообщения выражали "негативное отношение к российским военным" и называли их действия захватническими. На что режиссер ответил, что полностью согласен с этим утверждением, ведь война России против Украины захватническая и подлая, как признает весь мир.
Новости