logo

BTC/USD

63720.04

ETH/USD

3485.75

LTC/USD

73.10

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Украинского нардепа заподозрили в "уколах красоты"
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинского нардепа заподозрили в "уколах красоты"

Николай Тищенко после ботокса стал звездой мемов

сегодня, 18:09
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Люди в социальных сетях активно обсуждают видимые изменения во внешности известного ресторатора и народного депутата Николая Тищенко. Пользователи заподозрили нардепа в использовании в “уколов красоты”. 

Украинского нардепа заподозрили в "уколах красоты"

Николая Тищенко заподозрили в "уколах красоты"

На одном из последних публичных интервью, подписчики заметили измененную мимику нардепа. Комментаторы не стеснялись в выражениях: один из пользователей написал: "Спасибо, что сказали кто это, потому что так рожу наколол, что не узнать даже". Другие подчеркивали его "нестественную" мимику, сравнивая Тищенко с голливудскими актерами после неудачной пластики

Украинского нардепа заподозрили в ”уколах красоты” - фото 2


Украинского нардепа заподозрили в ”уколах красоты” - фото 3

Известный украинский музыкант Владимир Дантес, не упустил возможности подшутить над изменениями Тищенко, публикуя в своем Instagram фотографии, где Тищенко выглядит почти неузнаваемо. Подпись Владимира намекает на "незаметные" изменения и "руку настоящего профессионала".

Украинского нардепа заподозрили в ”уколах красоты” - фото 4

Специалисты в области пластической хирургии и косметологии отмечают, что чрезмерное использование ботокса и других косметологических процедур может привести к заметным и иногда нежелательным изменениям. 

Читайте также на портале “Комментарии” — Украинский нардеп Николай Тищенко, прославившийся своими неординарными уступками, попал в новую скандальную историю. В этот раз народный избранник отметился своим комментарием по поводу демократии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Николай Тищенко набросился на СМИ . Известный из-за скандалов нардеп Николай Тищенко набрасывается с обвинениями на представителей СМИ, написавших о том, как он путешествовал в Таиланд. Как он утверждает, это они "взорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", с которыми депутат якобы вел переговоры по приказу "высшего руководства". В социальных сетях нардеп утверждает, что журналисты якобы обнародовали фейки и "облажались", потому что "забыли главное".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lfUzi6FMkdE
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости