Украинского нардепа заподозрили в "уколах красоты"

Люди в социальных сетях активно обсуждают видимые изменения во внешности известного ресторатора и народного депутата Николая Тищенко. Пользователи заподозрили нардепа в использовании в “уколов красоты”.

Николая Тищенко заподозрили в "уколах красоты"

На одном из последних публичных интервью, подписчики заметили измененную мимику нардепа. Комментаторы не стеснялись в выражениях: один из пользователей написал: "Спасибо, что сказали кто это, потому что так рожу наколол, что не узнать даже". Другие подчеркивали его "нестественную" мимику, сравнивая Тищенко с голливудскими актерами после неудачной пластики













Известный украинский музыкант Владимир Дантес, не упустил возможности подшутить над изменениями Тищенко, публикуя в своем Instagram фотографии, где Тищенко выглядит почти неузнаваемо. Подпись Владимира намекает на "незаметные" изменения и "руку настоящего профессионала".





Специалисты в области пластической хирургии и косметологии отмечают, что чрезмерное использование ботокса и других косметологических процедур может привести к заметным и иногда нежелательным изменениям.

Читайте также на портале “Комментарии” — Украинский нардеп Николай Тищенко, прославившийся своими неординарными уступками, попал в новую скандальную историю. В этот раз народный избранник отметился своим комментарием по поводу демократии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Николай Тищенко набросился на СМИ . Известный из-за скандалов нардеп Николай Тищенко набрасывается с обвинениями на представителей СМИ, написавших о том, как он путешествовал в Таиланд. Как он утверждает, это они "взорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", с которыми депутат якобы вел переговоры по приказу "высшего руководства". В социальных сетях нардеп утверждает, что журналисты якобы обнародовали фейки и "облажались", потому что "забыли главное".