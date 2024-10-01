Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии: что произошло

Украинская цирковая артистка Анна Петренко была исключена из итальянского фестиваля из-за того, что вышла на сцену, завернута в украинский флаг, и выступила с протестом против присутствия в жюри российского циркового деятеля Максима Никулина. Инцидент произошел после того, как Петренко во время своего номера развернула листы бумаги с надписью "Никулин поддерживает вторжение в Украину" и фотографией Никулина в окружении людей в военной форме.

Анну Петренко выгнали с фестиваля в Италии (фото из открытых источников)

После этого руководитель фестиваля Антонио Джарола принес извинения публике, заявив, что не был проинформирован о действиях артистки. Он отметил, что на фестивале были представлены 22 национальности, в том числе и украинцы, и впервые членом жюри стал представитель России — Максим Никулин, директор Московского государственного цирка.

Анна Петренко на своей странице в Instagram объяснила, что не могла согласиться с тем, что украинские артисты должны брать награды из рук представителя страны-агрессора и решила публично выступить в поддержку Украины. Она отметила, что Никулин поддерживает российскую агрессию, а Московский государственный цирк получает льготы от российских властей и выступает перед военными, участвующими в войне против Украины.

"В этом году были приглашены артисты 22 национальности, в частности, артисты из Украины. Впервые за время проведения фестиваля кресло жюри было представлено представителю России, Максиму Никулину — директору Московского государственного цирка. Государственного цирка — значит чиновника, представителя страны агрессора. Во время войны принимать награду из рук агрессора украинскому артисту организаторы, судя по всему, считают нормальным и вполне нравственным.



Антонио Джарола заявил, что чувствует себя "обманутым" из-за поступка украинской артистки, ведь, по его словам, она знала о присутствии Никулина в жюри и могла отказаться от участия. Джарола подчеркнул, что фестиваль есть место, где искусство объединяет людей, и не стоит смешивать его с политикой.

"Она могла бы отказаться от участия, и я бы ее понял, зато она захотела поднять шум в месте, где политические флаги не имеют никакой ценности. Только искусство имеет значение: цирк — это место, где встречаются культуры", — сказал Джарола.



Петренко, в свою очередь, отвергла эти заявления, подчеркнув, что для нее важно было донести свою позицию, поскольку искусство не может оставаться аполитичным в условиях, когда речь идет о поддержке войны и агрессии.

"Некоторые люди начали следить за мной через фестиваль, и я считаю это хорошим поводом напомнить об этом: искусство не аполитично, и я тоже. Все, что я делаю здесь, это пытаюсь представить свою прекрасную страну и ее культуру, пока мы боремся за нашу независимость, свободу и демократию в мире", — написала Анна.

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