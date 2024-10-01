logo

BTC/USD

61221.63

ETH/USD

2469.50

LTC/USD

63.72

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии: что произошло

Цирковая артистка Анна Петренко вышла на сцену фестиваля с украинским флагом и листами с надписью об одном члене жюри.

1 октября 2024, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Украинская цирковая артистка Анна Петренко была исключена из итальянского фестиваля из-за того, что вышла на сцену, завернута в украинский флаг, и выступила с протестом против присутствия в жюри российского циркового деятеля Максима Никулина. Инцидент произошел после того, как Петренко во время своего номера развернула листы бумаги с надписью "Никулин поддерживает вторжение в Украину" и фотографией Никулина в окружении людей в военной форме.

Украинскую артистку со скандалом выгнали с фестиваля в Италии: что произошло

Анну Петренко выгнали с фестиваля в Италии (фото из открытых источников)

После этого руководитель фестиваля Антонио Джарола принес извинения публике, заявив, что не был проинформирован о действиях артистки. Он отметил, что на фестивале были представлены 22 национальности, в том числе и украинцы, и впервые членом жюри стал представитель России — Максим Никулин, директор Московского государственного цирка.

Анна Петренко на своей странице в Instagram объяснила, что не могла согласиться с тем, что украинские артисты должны брать награды из рук представителя страны-агрессора и решила публично выступить в поддержку Украины. Она отметила, что Никулин поддерживает российскую агрессию, а Московский государственный цирк получает льготы от российских властей и выступает перед военными, участвующими в войне против Украины.

"В этом году были приглашены артисты 22 национальности, в частности, артисты из Украины. Впервые за время проведения фестиваля кресло жюри было представлено представителю России, Максиму Никулину — директору Московского государственного цирка. Государственного цирка — значит чиновника, представителя страны агрессора. Во время войны принимать награду из рук агрессора украинскому артисту организаторы, судя по всему, считают нормальным и вполне нравственным.

Антонио Джарола заявил, что чувствует себя "обманутым" из-за поступка украинской артистки, ведь, по его словам, она знала о присутствии Никулина в жюри и могла отказаться от участия. Джарола подчеркнул, что фестиваль есть место, где искусство объединяет людей, и не стоит смешивать его с политикой.

"Она могла бы отказаться от участия, и я бы ее понял, зато она захотела поднять шум в месте, где политические флаги не имеют никакой ценности. Только искусство имеет значение: цирк — это место, где встречаются культуры", — сказал Джарола.

Петренко, в свою очередь, отвергла эти заявления, подчеркнув, что для нее важно было донести свою позицию, поскольку искусство не может оставаться аполитичным в условиях, когда речь идет о поддержке войны и агрессии.

"Некоторые люди начали следить за мной через фестиваль, и я считаю это хорошим поводом напомнить об этом: искусство не аполитично, и я тоже. Все, что я делаю здесь, это пытаюсь представить свою прекрасную страну и ее культуру, пока мы боремся за нашу независимость, свободу и демократию в мире", — написала Анна.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный украинский певец выступит на Бали для россиян




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/verona/cronaca/24_settembre_30/verona-la-protesta-sul-palco-della-circense-ucraina-contro-il-giudice-russo-nikulin-sostiene-l-invasione-e658ca6a-f88f-4967-9af2-95e6ae800xlk.shtml
Теги:

Новости

Все новости