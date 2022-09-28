Узбекистан подверг критике российского артиста за выступление в военной форме в их стране

Скандально известный балерун Сергей Полунин показал военный номер во время выступления в Узбекистане, за что его раскритиковал куратор государственного агентства страны. Об этом сообщает издание Reuters.

Узбекистан раскритиковал Сергея Полунина за выступление. Фото с открытых источников

Сергей Полунин родился в Украине, но большинство жизни прожил за границей. Выступал долгое время в Великобритании, а затем в России. Артист долгое время имел украинский паспорт, в 2018 году выложил в сеть фото российского паспорта, и сообщил, что рад быть гражданином РФ.

Полунин поклонник Путина. По словам актера, президент Российской Федерации – это человек, который полон света и любви.

Во время последнего выступления в Узбекистане Сергей Полунин сменил программу и выступил в военной форме под песню, вышедшую накануне полномасштабного вторжения РФ. Это выступление балерун решило посвятить погибшим россиянам в Украине.

Такие действия не понравились представителю Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, который вежливо подверг критике Полунина, ведь тот нарушил программу выступления.

Сам же российский артист балета утверждает, что узбекский чиновник относился к нему грубо и просит российских дипломатов заступиться за него.

Мы не должны поддаваться этому, мы не должны позволить им делать это с русскими художниками и русской культурой, – сказал Сергей Полунин.

Несмотря на близкие отношения России и Узбекистана, последняя страна не поддерживает войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мощном оружии РФ , которое оно может использовать в ЕС.

Также "Комментарии" писали о российской масштабной дезинформационной кампании.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!