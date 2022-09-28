Узбекистан подверг критике российского артиста за выступление в военной форме в их стране

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Slava Kot
Скандально известный балерун Сергей Полунин показал военный номер во время выступления в Узбекистане, за что его раскритиковал куратор государственного агентства страны. Об этом сообщает издание Reuters.
Узбекистан раскритиковал Сергея Полунина за выступление. Фото с открытых источников
Сергей Полунин родился в Украине, но большинство жизни прожил за границей. Выступал долгое время в Великобритании, а затем в России. Артист долгое время имел украинский паспорт, в 2018 году выложил в сеть фото российского паспорта, и сообщил, что рад быть гражданином РФ.
Полунин поклонник Путина. По словам актера, президент Российской Федерации – это человек, который полон света и любви.
Во время последнего выступления в Узбекистане Сергей Полунин сменил программу и выступил в военной форме под песню, вышедшую накануне полномасштабного вторжения РФ. Это выступление балерун решило посвятить погибшим россиянам в Украине.
Такие действия не понравились представителю Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, который вежливо подверг критике Полунина, ведь тот нарушил программу выступления.
Сам же российский артист балета утверждает, что узбекский чиновник относился к нему грубо и просит российских дипломатов заступиться за него.
Несмотря на близкие отношения России и Узбекистана, последняя страна не поддерживает войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о мощном оружии РФ , которое оно может использовать в ЕС.
Также "Комментарии" писали о российской масштабной дезинформационной кампании.
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