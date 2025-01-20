В Иране приговорили к смертной казни известного рэпера: в чем его обвинили

В Иране суд вынес приговор в отношении популярного 37-летнего певца Амира Хоссейна Магсудлу, более известного под сценическим именем Татала. Он приговорен к смертной казни, сообщает The Independent со ссылкой на иранское издание Etemad.

Таталу

Как отмечает издание, основанием для столь строгого решения стало обвинение в богохульстве. Ранее Таталу уже привлекали к ответственности по этой же статье, тогда ему было назначено наказание в виде пяти лет заключения.

Впрочем, как говорится в статье, прокуратура подала апелляцию с требованием применить более суровое наказание, настаивая на смертной казни. Дело певца берет начало в 2018 году, когда он покинул Иран и переехал в Стамбул, что в Турции.

В декабре 2023 года турецкие власти депортировали Таталу обратно в Иран, где он был сразу задержан и взят под стражу. После экстрадиции суд возобновил рассмотрение дела, в результате чего певцу выдвинули обвинения в "оскорблении пророка Мухаммеда".

Кроме этого, Татал обвиняется в пропаганде против Исламской Республики, распространении проституции и публикации "непристойного контента". Приговор может быть обжалован, однако шансы на смягчение наказания крайне низки.

Впоследствии иранские СМИ сообщили, что судебные органы страны опровергли информацию о смертном приговоре Таталу, отметив, что окончательное решение еще не принято. Однако The Independent не смогло независимо подтвердить эту информацию, поэтому судьба артиста остается неопределенной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Иране уволили известного рэпера Тумаджа Салехи, который стал символом сопротивления против теократического режима страны. Он провел в тюрьме больше года, после чего был выпущен на свободу. Его задержание и приговор к смертной казни вызвали широкий резонанс в обществе, став частью движения за свободу и права человека в Иране.



