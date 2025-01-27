В России объявили в розыск известного рэпера

Известного рэпера Моргенштерна объявили в розыск в России по делу о невыполнении обязанностей "иностранного агента". На его имущество наложен арест. Об этом пишет пропагандистское госагентство ТАС со ссылкой на источник. Адвокат Моргенштерна (Алишера Валеева) Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. По его словам, у следствия нет причин объявлять его подзащитного в розыск.

Моргенштерн. Фото из открытых источников

"Алишер сейчас находится на лечении, о чем он сам раньше публично заявлял", – отметил адвокат. В середине января 2025 года Моргенштерн сообщил, что находится на лечении в рехабе.

В Следственном комитете РФ сообщили, что на имущество рэпера наложен арест. Ранее его заочно обвинили в деле об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

О уголовном деле против Моргенштерна стало известно в сентябре 2024 года. Поводом стало то, что рэпер, несмотря на два наложенных на него в течение года штрафа за нарушение порядка деятельности "иностранного агента", продолжал распространять в соцсетях материалы без соответствующей маркировки.

Музыканта объявили "иностранным агентом" в мае 2022 года. В Минюсте РФ тогда указывали, что репер вел политическую деятельность и получал иностранное финансирование от международной медиасети Yoola Labs. Моргенштерна дважды штрафовали за нарушение законодательства об "иностранных агентах" в 2023 году и дважды в 2024-м.

В декабре 2021 года Моргенштерн переехал в Дубай. Это произошло после того, как глава СК России Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками.

В январе 2024 года рэпер сообщил, что власти ОАЭ закрыли ему въезд в страну. Он предположил, что запрет связан с его интервью Ксении Собчак, где он рассказывал о своей жизни в Дубае и которое "возможно стало последней каплей".

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