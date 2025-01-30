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В Украине наказали путиниста Джигурду: он в ответ оскорбил свою родину

Родившийся в Киеве артист заявил, что гордится внесением в список экстремистов

сегодня, 19:03
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Николай Лисицын

Российский актер театра и кино Никита Джигурда включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на приказ Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Приказ датирован 26 декабря 2024 года, однако украинские СМИ обратили на него внимание только сегодня.

В Украине наказали путиниста Джигурду: он в ответ оскорбил свою родину

Никита Джигурда предал Украину. Фото: Instagram

 В документе отмечается, что Джигурда активно участвует в антиукраинских мероприятиях государства-агрессора РФ, направленных на оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии РФ против Украины. Еще до начала полномасштабной войны скандальный шоумен, который родился в Киеве, неоднозначно высказывался об Украине идавно включен в базу сайта "Миротворец". В 2017 году Джигурда получил "гражданство" от боевиков так называемой "ДНР" — правда, через пять дней у него его отобрали.

Родившийся в Киеве Джигурда 30 января уже прокомментировал российским пропагандистам включение в список украинского Минкульта. Он заявил, что появился на свет "в Советской Украине, а не на бандеровской окраине".

"Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима проданной англосаксам Украины", — высказался путинист.

Как сообщал портал "Комментарии", российский поэт Илья Резник, автор многих текстов к песням Аллы Пугачевой, попал под санкции СНБО. Всего в отношении 86-летнего Резника решением СНБО введены 22 ограничения, среди которых лишение государственных наград Украины, званий и других форм отличия, блокирование активов, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение действия или остановка лицензий и т.д. Это означает, что ранее у Резника было звание Народного артиста Украины, а теперь он его лишился.



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Источник: https://mcsc.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/47-2025.pdf
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