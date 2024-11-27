Скандальный сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что хочет получить российский паспорт. Он давно открыто поддерживает путинский режим, а теперь решил сделать еще один шаг по интеграции в российское общество. По словам Кустурицы, гражданство РФ поможет ему работать над новыми фильмами.

Эмир Кустурица планирует получить российский паспорт для съемок фильмов

Во время недавнего интервью российским СМИ Кустурица назвал себя "россиянином" и добавил, что, по его мнению, сербы и россияне имеют много общего.

Он также работает над пропагандистскими проектами, среди которых фильм "Люди Христа. Наше время". В этой ленте изображена искаженная картина событий в Украине, в частности, якобы притеснения Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В проекте участвовали российские пропагандисты, включая актера Михаила Пореченкова и киевского священника Николая Могильного.

Сам Кустурица считает, что российское гражданство откроет ему новые возможности для работы в киноиндустрии России.

"Русское буду получать, да," – заявил он, не скрывая своих планов.

В мировом кинематографе Кустурица когда-то являлся символом творчества без границ. Его фильмы получали награды на Каннском кинофестивале, а рок-группа "The No Smoking Orchestra" покоряла сердца фанатов по всему миру. Но в последние годы его имя ассоциируется больше с политикой и пропагандой, чем с искусством.

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