Модель OnlyFans критикует женщин, работающих на традиционной работе

Молодая инфлюэнсерша и модель OnlyFans Lil Tay (настоящее имя Клэр Хоуп) раскритиковала женщин, работающих на обычных работах и назвала их "неудачниками". По мнению 18-летней девушки, женщины могут найти другие высокооплачиваемые занятия, а не традиционную работу с 7:00 до 17:00

Модель OnlyFans Lil Tay. Фото из открытых источников

Lil Tay опубликовала видео в собственном Instagram с аудиторией в 5,7 миллиона подписчиков, где критикует женщин старше 25 лет из-за обычной работы.

"Если тебе больше 25 лет, и ты все еще работаешь с девяти до пяти, ты неудачник. К тому времени ты уже должна собрать большую сумму", — сказала Лил Тей.

Она призвала женщин присоединиться к платформе для контента для взрослых OnlyFans. По словам Лил Тей, ей безразлично на мнение близких или общества, ведь она получает большие деньги.

"Кого волнует, что думают другие, пусть твоя семья идет к чертям, моя семья меня выгнала, меня отреклись, они больше со мной не разговаривают, они со мной не связываются, но кого это волнует? Я могу буквально купить всю их жизнь, если бы захотела", — заявила модель OnlyFans.

Lil Tay добавила, что стоит "забить на образование", ведь "даже Гарвард не помог бы мне заработать восьмизначную сумму".

Lil Tay

Лил Теэй присоединилась к OnlyFans только в июле сразу после своего 18-летия. Она пообещала подписчикам "особый контент", и уже через два часа после старта имела 100 000 подписчиков. Через три часа блоггерша опубликовала скриншот с заработком более чем в 1 миллион долларов. По ее словам, она такой суммой денег "побила рекорд OnlyFans".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская модель OnlyFans устроила фотосессию с фейковым роботом Илона Маска.

Также "Комментарии" писали, что 20-летняя девушка шокировала всех, когда показала, сколько заработала на OnlyFans.