Жерар Депардье осужден во Франции: суд объявил приговор актеру

Икона французского кино Жерар Депардье получил 18 месяцев условного заключения за сексуальные домогательства. Парижский суд признал актера виновным после жалоб, поданных двумя женщинами. Депардье отсутствовал на судебном заседании.

Жерар Депардье. Фото из открытых источников

13 мая Парижский суд признал Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами во время съемок фильма "Зеленые жалюзи" в 2021 году. Согласно приговору, актеру назначено 18 месяцев условного срока. Сам Депардье на заседание не явился, а его адвокат Жереми Ассус заявил, что сторона защиты обжалует решение.

Женщины, обвинившие актера, работали на съемочной площадке, одна была художницей-постановщицей, а другая ассистенткой. Они утверждают, что Депардье совершал сексуальные действия без согласия во время работы над фильмом режиссера Жана Беккера.

Депардье снялся более чем в 200 фильмах, снискал международную славу и годами считался иконой французского кино. Но за последние годы репутация актера была омрачена многочисленными обвинениями.

Текущий приговор стал первым официальным признанием его вины, хотя обвинения в неприемлемом поведении звучали и раньше. Еще в 2020 году французские СМИ сообщали о расследовании по делу Шарлотты Арнуль, актрисы, обвинившей Депардье в изнасиловании. Отдельно рассматривались инциденты 2014 года на съемках фильма "Волшебник и сиамка", во время которых Депардье также якобы добивался женщины.

Жерар Депардье получил в 2013 году российский паспорт. У актера также гражданство Франции, Бельгии, Алжира и ОАЭ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как у Жерара Депардье полиция забрала транспорт за вождение пьяным.

Также "Комментарии" писали, что актера из сериала "Половое воспитание" признали виновным в 26 сексуальных преступлениях.