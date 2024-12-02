Звезда Гарри Поттера попала под суд: должен заплатить миллионы штрафов

Британский актер Руперт Гринт, наиболее известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, проиграл в судебном споре с налоговой инспекцией Великобритании. Лондонский суд принял решение, согласно которому Гринт должен заплатить 1,8 миллиона фунтов стерлингов (95 млн гривен).

Руперт Гринт. Фото из открытых источников

Судебный процесс над Рупертом Гринтом начался еще в 2019 году из-за налоговых деклараций актера за 2011-2012 годы. Гринт получил 4,5 миллиона фунтов стерлингов от своей компании, где был единственным акционером. Эта сумма была классифицирована актером как прирост капитала, подлежащий более низкой ставке налогообложения – 10%.

Однако налоговая служба настаивала, что эти средства должны быть классифицированы как доход, облагаемый налогом по значительно более высокой ставке – 52%. Актер подал апелляцию, но суд отклонил ее, заявив, что деньги были получены от основной деятельности Гринта, а не как прирост капитала, как утверждал 36-летний актер.

Это не первый случай налоговых затруднений Руперта Гринта. В 2016 году актер также проиграл судебное дело по налогу на сумму 1 миллион фунтов стерлингов.

Считается, что за восемь фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт заработал 24 млн фунтов стерлингов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актеры "Фантастических зверей" намекнули на закрытие франшизы из мира Гарри Поттера. Эдди Редмейн, исполнивший роль Ньюта Скамандера, считает, что вероятность возвращения франшизы достаточно низка. А Джуд Лоу, который сыграл Альбуса Дамблдора, подтвердил, что работа над фильмами "Фантастические звери" приостановлена, и студия Warner Bros. больше сосредотачивается на новом телесериале по семи книгам оригинального цикла.

Также "Комментарии" писали о том, кто может сыграть роль Дамблодра в предстоящем сериале "Гарри Поттер".