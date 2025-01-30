Звезда Вечернего Урганта опозорился участием в пропаганде: одел камуфляж и сравнил себя с Путиным (ВИДЕО)

Звезда российского телешоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев принял участие в съемках пропагандистского сюжета на военную тематику. Он возил детей из временно оккупированной украинской Макеевки Донецкой области на танковый полигон, где учил их стрелять "по врагам России". Об этом сообщает портал "Комментарии".

Ургант осудил войну России с Украниой, а Хрусталев оказался "гвардии рядовым" пропагандистом. Фото: скриншот программы "Вечерний Ургант"

Сюжет, который пропагандирует милитаризацию украинских детей, показали в передаче "Шаг к мечте" на российском пропагандистском "Первом канале". Он начинается с появлением шоумена на БМП.

"Гвардии рядовой Хрусталев для прохождения подготовки ребят из Макеевки в составе танкового экипажа прибыл", — говорит комик, одетый в форму танкиста, высунувшись из люка бронемашины.

Хрусталева слушают несколько мальчиков школьного возраста в военной форме. В следующем кадре ведущий показывает детям, как стрелять из автомата, а затем зовет их залезть на броню танка. Мальчиков из Макеевки он называет "юными героями нашего отечества", то есть — России, легитимизируя таким образом оккупацию РФ. В сюжете звучит также фраза: "По врагам России, бронебойным — огонь!"

В одном из эпизодов Хрусталев сравнил себя с российским правителем Владимиром Путиным. Перед этим произнеся фразу "нам чужой земли не надо, но и своей ни пяди мы не отдадим".

"Я его (Путина) хорошо понимаю, Я сам из Ленинграда, такой же простой ленинградский пацан, как и он", — заявил шоумен.

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину Хрусталев был соведущим Ивана Урганта в передаче "Вечерний Урганта, последний выпуск которой вышел 22 февраля 2022 года. Сам Ургант выступил против войны. 24 февраля он опубликовал в инстаграме картинку с черным квадратом и написал: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ". За позицией Хрусталева по поводу вторжения РФ украинские СМИ не следили.





Портал "Комментарии" сообщал, что родившийся в Киеве скандальный актер-путинист Никита Джигурда внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины за свою антиукраинскую деятельность. Джигурда ответил, что родился "в советской Украине, а не на бандеровской окраине".



