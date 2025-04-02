Алла Пугачева выпустила две новые песни – обе о войне

1 апреля на официальном YouTube-канале Аллы Пугачевой были опубликованы две новые композиции, обе на военную тему — песни "Мама" и "Поцелуи войны".

Алла Пугачева

Первая песня "Мама" является диалогом между погибшим на войне сыном и его матерью.

В тексте звучат строки разочарования матери:

"Как я могла отпустить тебя, сын, как могла. В этот ужаснейший бой".

Музыку написал композитор Андрей Мухин, а текст песни – сама Алла Пугачева.

Вторая композиция, "Поцелуи войны", по данным росСМИ, вдохновлена событиями Свирско-Петрозаводской операции 1944 года, когда советские войска прорвали оборону финской армии. Ранее в январе песня уже была опубликована в мужском исполнении на YouTube-канале композитора Андрея Мисина. Автором слов стал поэт Андрей Ординец.

После начала полномасштабной войны в Украине Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным покинула Россию и переехала в Израиль. Российские пропагандистские СМИ начали активно критиковать певицу, а Минюст России внес Галкина в список "иностранных агентов".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в России планировали задержать певицу Аллу Пугачеву, которая не поддержала вторжение России в Украину. Ее хотели "поймать" во время похорон путиниста и украинофоба Бедроса Киркорова.

Согласно данным пропагандистского ресурса NEWS.ru, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Пугачеву ждали, чтобы задать ей вопрос о ее возможном участии в покушении на жизнь самого Бородина.

"Мы ожидали, что она приедет. Если бы она приехала, были бы основания прямо из аэропорта доставить ее к следователю. Мы обращались в Следственный комитет по этому поводу. И мы допускаем такое мнение, что именно поэтому она и не приехала, побоялась", – сказал Бородин.