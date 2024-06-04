Анджелина Джоли отмечает 49 лет: самые бурные романы звезды

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Черновалова Кристина
Анджелина Джоли, одна из самых знаковых фигур Голливуда, вновь находится в центре общественного внимания в преддверии своего 49-летия. Известная не только своими актерскими работами, но и бурными романтическими отношениями, Джоли по-прежнему остается объектом интереса миллионов. В этой статье мы вспомним пять наиболее заметных романов актрисы.
От Питта до Торнтона: главные романы Анджелины Джоли
Эти романы Анджелины Джоли, без сомнения, оставили след в культуре Голливуда, показывая разнообразие и сложность человеческих отношений на высшем уровне славы. Каждый из них добавил новые страницы в историю жизни звезды, которая продолжает вдохновлять и восхищать своей многогранностью и талантом.
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