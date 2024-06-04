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Анджелина Джоли отмечает 49 лет: самые бурные романы звезды

От Питта до Торнтона: главные романы Анджелины Джоли

сегодня, 15:05
Автор:
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Черновалова Кристина
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Анджелина Джоли, одна из самых знаковых фигур Голливуда, вновь находится в центре общественного внимания в преддверии своего 49-летия. Известная не только своими актерскими работами, но и бурными романтическими отношениями, Джоли по-прежнему остается объектом интереса миллионов. В этой статье мы вспомним пять наиболее заметных романов актрисы.

1. Джонни Ли Миллер (1996-1999)

Первым мужем Анджелины стал британский актер Джонни Ли Миллер. Их отношения начались на съемочной площадке фильма "Хакеры". Несмотря на то, что брак длился всего три года, Джоли и Миллер сохранили дружеские отношения.

2. Билли Боб Торнтон (2000-2003)

Следующий серьезный роман актрисы, который вызвал массу обсуждений, был с актером Билли Боб Торнтоном. Отношения начались стремительно, и пара поженилась спустя всего два месяца после начала романа. Их брак прославился эксцентричными жестами, включая ношение кулонов с кровью друг друга.

3. Брэд Питт (2005-2016)

Самый знаменитый и обсуждаемый роман Джоли — с Брэдом Питтом. Их отношения начались на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Брак привлекал внимание средств массовой информации по всему миру, особенно после скандального развода и борьбы за опеку над шестью детьми.

4. Тимоти Хаттон (1997-1999)

Не столь известный, но значительный роман произошел у Джоли с актером Тимоти Хаттоном, с которым она встречалась во время съемок в одном из фильмов. Отношения были полны страсти, но не привели к длительному союзу.

5. Вал Килмер (2004)

Короткий, но яркий роман случился между Джоли и Валом Килмером во время съемок фильма "Александр". Отношения актеров были полными романтики и вдохновения, но, как и многие голливудские романы, не выдержали испытание временем.

Анджелина Джоли отмечает 49 лет: самые бурные романы звезды

От Питта до Торнтона: главные романы Анджелины Джоли

Эти романы Анджелины Джоли, без сомнения, оставили след в культуре Голливуда, показывая разнообразие и сложность человеческих отношений на высшем уровне славы. Каждый из них добавил новые страницы в историю жизни звезды, которая продолжает вдохновлять и восхищать своей многогранностью и талантом.



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