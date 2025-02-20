Анджелина Джоли впервые появилась на "Оскаре" в 11 лет: как она тогда выглядела



















Анджелина Джоли – одна из самых известных актрис современности, икона стиля и активистка. Ее выходы на красные дорожки всегда вызывают восхищение, а харизма и утонченность заставляют поклонников следить за каждым ее появлением. Однако немногие знают, что свой первый "Оскар" Джоли посетила еще в 11 лет.

Анджелина Джоли. Фото: wikimedia/Harald Krichel

Родившаяся в семье актеров Джона Войта и Маршелин Бертран, Джоли с детства была окружена миром кино. В 1986 году, когда ей было всего 11 лет, она впервые появилась на церемонии вручения премии "Оскар". Тогда она сопровождала своего отца, который несколько лет до этого получил награду за лучшую мужскую роль в фильме "Возвращение домой" 1978 года.

Юная Анджелина еще не была кинозвездой, но уже имела особый стиль и выразительную внешность. На архивных фото и видео можно увидеть девочку с большими глазами и длинными волосами, одетую в сдержанное, но элегантное платье. Для многих детей появление на таком событии было бы незабываемым опытом, но для Джоли мир Голливуда казался природной средой.

Первый выход на красную дорожку стал только началом будущей актрисы. Через несколько лет Джоли начала строить свою карьеру, а ее прорывной ролью стал фильм "Хакеры" 1995 года. Однако настоящая слава пришла в 1999 году после роли в драме "Прерванная жизнь", которая принесла ей первый "Оскар", как лучшей актрисе второго плана.

В 2000-х годах Анджелина Джоли стала не только звездой Голливуда, но и международным феноменом. Она снималась в блокбастерах, таких как "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Мистер и миссис Смит", и в то же время активно занималась гуманитарной деятельностью, став послом доброй воли ООН. Кроме того, в 2008 году Джоли выиграла "Оскар" как лучшая актриса года, сыграв главную роль в драме "Подмена".

Карьера Джоли сегодня продолжает вдохновлять миллионы поклонников, а ее жизнь – пример того, как талант, труд и преданность своим принципам могут изменить не только собственную судьбу, но и окружающий мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джоли считает, что ей не дали третий "Оскар" из-за Брэда Питта.

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