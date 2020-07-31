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Анна Седокова вновь "вышла замуж" (ФОТО)

Первое фото в свадебном платье с Янисом Тиммой у нее уже есть

сегодня, 17:38
Автор:

Владимир Лавский
Анна Седокова вновь "вышла замуж" (ФОТО)

Известная украинская певица Анна Седокова и латышский баскетболист Янис Тимма уже примерили свадебные наряды. Соответствующее фото появилось у певицы в Инстаграме. 

"Это могли бы быть мы. И это мы! Срочные новости и мои самые красивые свадебные фотографии. Напишите в комментариях пожелания молодоженам, и вас настигнет счастье, и никогда не отпустит", - подписала пост Седокова. 

Пока сложно понять, розыгрыш это, или реально пара решила именно так оригинально отгулять свадьбу. Ранее баскетболист сделал девушке предложение. 


Как сообщали "Комментарии", украинская артистка, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала миру своего нового возлюбленного и публично призналась ему в чувствах.

Личная жизнь певицы всегда вызывала повышенный интерес, еще в сентябре 2019 года в сети ходили слухи, что Анна встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, но пара не подтверждала свой роман, до недавнего времени. Теперь артистка решила поделиться с фанатами положительными изменениями на личном фронте и показала нежный снимок с баскетболистом.  


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