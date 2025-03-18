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Анна Тринчер снялась в сексуальной фотосессии на мотоцикле

Певица Анна Тринчер устроила сексуальную фотосессию в откровенном костюме

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Украинская певица Анна Тринчер порадовала поклонников сексуальным контентом и снялась в необычном для себя образе байкерши.

Анна Тринчер снялась в сексуальной фотосессии на мотоцикле

Анна Тринчер. Фото: instagram/annatrincher_official

В своем Instagram звезда опубликовала кадры, где позировала в студии на мотоцикле.

Перед камерой певица предстала в черном топе, который подчеркнул ее идеальные формы и брюки в тон.

Образ дополнила распущенными волосами, контрастным макияжем и серебряными украшениями.

Анна Тринчер снялась в сексуальной фотосессии на мотоцикле - фото 2
Анна Тринчер снялась в сексуальной фотосессии на мотоцикле - фото 3
Анна Тринчер снялась в сексуальной фотосессии на мотоцикле - фото 4
Анна Тринчер снялась в сексуальной фотосессии на мотоцикле - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная американская актриса Ева Лонгория 15 марта отпраздновала свой день рождения. Звезде исполнилось 50 лет.

На кадрах, опубликованных в Instagram , звезда позировала в рубашке и накидке на обнаженное тело. Образы дополнила распущенными волосами и нежным макияжем. Поклонники "засыпали" женщину комплиментами. В комментариях писали: "Горячая", "Королева", "Огонь", "Потрясающая", "Невероятно красивая".

По случаю праздника она устроила громкую вечеринку в Майами. На нее Ева пригласила друзей и родных, разделивших праздник именинницы. Ее непревзойденный вид оценили не только гости, но и подписчики, которых она поражает уже много лет.

Также "Комментарии" писали, что беременная девушка Венсана Касселя показала новые фото топлесс. Звезда соцсетей и модель беременна первым ребенком. А для Касселя он станет четвертым.

28-летняя бразильская модель Нара Баптиста показала новые "беременные" фото. Кадрами избранница 57-летнего французского актера Венсана Касселя поделилась в Instagram.

Беременная впервые Нара позировала в бассейне, загорая на солнце и под снегом. На некоторых кадрах девушка Касселя появилась топлес. Она никак не подписала карусель кадров, но получила ряд положительных комментариев. "Доброе утро, Нара", — обратился к любимой Венсан.



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