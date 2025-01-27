Ариана Гранде "не может остановить слез": что произошло у актрисы

Ариана Гранде удивлена и тронута после объявления номинаций на "Оскар". Актриса получила признание за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Волшебница", и поделилась своими эмоциями в трогательном посту на своей странице. Как она переживает этот момент и кто для нее вдохновение — читайте дальше.

Ариана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande

Ариана Гранде не сдерживает свои эмоции после того, как узнала о своем номинировании на престижную кинопремию "Оскар". Она поделилась глубокими переживаниями, опубликовав в блоге детский снимок в костюме Дороти, напоминающий о ее первых увлечениях. В своем посту Гранде отметила, что это большая честь для нее быть в такой компании и вспомнила, как в детстве восхищалась Джуди Гарленд, слушая ее песню Где-то над радугой.

"Я не могу прекратить плакаты, и это не удивляет никого. Это большая честь – быть среди таких замечательных людей и разделять этот момент с маленькой Ари, которая когда-нибудь сидела и слушала, как Джуди Гарленд поет "Где-нибудь над радугой". Я так горжусь тобой, крошка", — написала Ариана.





Напомним, Анджелина Джоли переживает тяжелое разочарование после того, как ее не включили в номинанты на премию "Оскар" за роль в фильме "Мария". Хотя она получила номинацию на Золотой глобус и активно рекламировала свою роль, отсутствие поддержки со стороны Академии кино стало настоящим ударом. Имеет ли это отношение к ее громкому разводу с Брэдом Питтом – читайте в материале "Комментарии".

Портал "Комментарии" писал, что в США обнародовали список номинантов на 97-ю церемонию вручения премии "Оскар". В списке — самые громкие киноработы года, среди которых "Дюна: Часть вторая", "Бруталист" и "Wicked: Чародейка". Нынешние номинации обещают ожесточенную конкуренцию, ведь отмечены как дебютанты, так и легенды мирового кино. Полный список номинантов премии смотрите по ссылке .