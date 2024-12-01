Беременная девушка Венсана Касселя показала новые фото топлесс

28-летняя бразильская модель Нара Баптиста показала новые "беременные" фото. Кадрами избранница 57-летнего французского актера Венсана Касселя поделилась в Instagram.

Фото: narahbaptista/instagram | Нара Баптиста

Беременная впервые Нара позировала в бассейне, загорая на солнце и под снегом. На некоторых кадрах девушка Касселя появилась топлесс. Она никак не подписала карусель кадров, но получила ряд положительных комментариев.

"Доброе утро, Нара", — обратился к любимой Венсан.

"Вы проектируете все, что есть хорошего в этом мире", "Какая удивительная кожа", "Я так рада за тебя! Ты будешь прекрасной мамой!" — пишут фолловеры беременной звезды.

Напомним, у Касселя уже есть три дочери: 13-летняя Леони и 20-летняя Дева от Моники Белуччи и 5-летняя Амазони от Тины Кунаки, с которой актер разошелся весной 2023 года.

Актер известен по фильмам "Черный лебедь", "Мой король", "След киллера", "Багровые реки" и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Меган Фокс выставила обнаженное фото и сообщила о четвертой беременности

Меган Фокс в четвертый раз беременна и это будет первый общий ребенок с его любимым – 34-летним музыкантом Machine Gun Kelly. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Она опубликовала провокационный снимок, на котором позирует нагой и вся облита черной краской. Одной рукой Меган прикрывает грудь, а другой держится за заметно округлый беременный живот. На другой фотографии Фокс показывает тест на беременность с положительным результатом.

"Ничего действительно не потеряно. С возвращением", — подписала она фото. Меган Фокс пережила выкидыш на 10 неделе беременности. Об этом она рассказала в своих мемуарах. Ребенок был от Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).