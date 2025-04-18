Бейонсе стремительно теряет популярность: фанаты сдают билеты на ее грандиозный тур

Несмотря на стремительный старт продаж и грандиозные планы, новый тур Бейонсе Cowboy Carter сталкивается с неожиданными трудностями – тысячи билетов на концерты остаются непроданными менее чем за две недели до начала.

Бейонсе

По данным Ticketmaster, открытие тура 28 апреля в Лос-Анджелесе до сих пор имеет более 3200 свободных мест. Цены на стандартные билеты стартуют от $85, а билеты по перепродаже можно найти даже за $35. Ситуация еще хуже последних двух выступлений в том же городе — на каждый из них осталось более 3 800 билетов.

Плохие новости и с другого побережья: на финальное шоу тура в Нью-Джерси, которое состоится на MetLife Stadium — ближайшей большой площадке в Нью-Йорк — до сих пор в наличии более 5 500 билетов. И это несмотря на то, что эту дату добавили как "дополнительную" из-за якобы большого спроса. В Атланте на концерт 14 июля осталось более 5 800 билетов, среди них — более половины мест у самой сцены, которые традиционно самые дорогие.

В компании Live Nation настаивают, что ситуация не так уж плоха. В марте организаторы сообщили Billboard, что якобы 94% билетов на тур уже проданы. С тех пор в тур добавили еще два шоу в Лас-Вегасе, доведя общее количество выступлений до 32.

Когда продажи тура только стартовали в феврале, спрос был настолько велик, что сайт Ticketmaster не выдержал нагрузки и упал. Фанаты Бейонсе — особенно те, кто не смог попасть на ее сверхуспешный Renaissance World Tour 2023 года — были готовы на все, лишь бы получить желанный билет.

Впрочем, ситуация изменилась. На сегодняшний день единственные концерты, на которые были проданы билеты, это три выступления в Париже. А вот в Лондоне на шестидневную серию шоу остаются тысячи свободных мест.

Особое разочарование испытывают самые преданные поклонники. Многие в первые минуты продажи выкладывали значительные суммы за отдаленные места на стадионах, опасаясь не успеть. Теперь же они видят, что лучшие места доступны по более низким ценам.

"В следующий раз, когда Бейонсе пришлет мне код на предпродажу, я его проигнорирую", — написал популярный фан-аккаунт TheYoncéHub в X/Twitter.

Остальные фанаты поделились подобными эмоциями. Один из них, пользователь Jeff Q, опубликовал видео с тысячами непроданных мест на SoFi Stadium: "Я один из тех, кто заплатил сумасшедшие деньги за "носблиды" (места вдали от сцены) во время предпродажи. А теперь вижу, что зал все еще в синих точках (обозначение свободных мест)", — написал он.

Кроме того, фанаты, которые чувствуют себя обманутыми, жалуются, что не могут сдать обратно билеты и вернуть свои деньги.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бейонсе попала в черный список в Малайзии.



