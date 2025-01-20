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Больше не Потап и не украинец: где теперь рэпер-"беглец"

Рэпер Потап перестал называть себя украинцем и взял новый псевдоним

сегодня, 16:46
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Недилько Ксения

Репер Потап (Алексей Потапенко), который уже почти 3 года живет за границей, перестал называть себя украинцем. Теперь он стал "старшим братом из Восточной Европы" и общается только на английском языке. Об этом пишет Oboz.

Больше не Потап и не украинец: где теперь рэпер-"беглец"

Потап

Более того, он создал полный ребрендинг своего образа и в стиле восточных европейцев придумал себе новое имя. В Instagram он представился новым подписчикам как блогер Славик Балаган.

Интересно, что для нового имиджа Потапенко создал отдельную страницу в соцсети, где взял перед собой цель рассказывать миру о "реальности" жизни в Восточной Европе.

"Привет, друзья, это я, Славик Балаган, ваш любимый старший брат из Восточной Европы! Я здесь, чтобы рассмешить вас и забыть все эти глупые формальности Запада, которые мешают вам быть счастливыми! Костюмы, правила, политика, зарплаты – там, откуда?" я родом, у нас нет ничего из этого. Особо зарплаты. заявил Алексей Потапенко.

В следующих видео "беглец" в юмористическом формате высмеивал восточных европейцев и показывал их в образе дикарей. Потапенко появлялся в кадре только в спортивном костюме Adidas, а иногда представал в стиле бандитов из 90-х. Он показывал, как ходил по улицам европейских городов и пробовал общаться с людьми. Хотя на него немногие обращали внимание, артист не стеснялся этого.

Одним из последних роликов было видео, где Потап решил приравнять Восточную Европу, предположительно речь идет об Украине, с популярным сериалом "Игра в кальмара". По его мнению, большинство людей в нашей стране ходят в спортивной одежде, как и в киноленте, а также идут на "добровольный расстрел" и так же часто умирают. Интересно, что власть рэпер называет "тайной группой вооруженных бандитов".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в мае Алексей Потапенко, известный всем как Потап, продолжал свои гастроли по Европе, стремясь продвигать украинскую музыку за пределами своей родины. Музыкант опубликовал видео, как выходит из самолета и рассказал своим подписчикам, что сейчас находится в Болгарии.



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