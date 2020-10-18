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Главная Новости Звезды шоубизнес Британская модель выложила обнаженное фото без белья в ванной (ФОТО)
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Британская модель выложила обнаженное фото без белья в ванной (ФОТО)

Фото выходного дня принадлежит Эшли Грэм

сегодня, 19:55
Автор:

Владимир Лавский

Известная модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram опубликовала свое откровенное фото в ванной. 

Британская модель выложила обнаженное фото без белья в ванной (ФОТО)

22-летняя американка в который раз показала, что она не стесняется своих форм и готова поделиться ними с подписчиками. 

"Голая большая девочка", — подписала публикацию Грэм.

Напомним, в свое время Грэм была едва ли не первой в категории size+ (девушки с большими формами), которая побывала на обложках большинства модных журналов. 


После публикации подписчики традиционно разделились на два лагеря: одним нравятся формы американки, а другие считают подобные публикации перебором. На данный момент пост лайкнуло уже почти 800 тысяч человек.

Как ранее сообщали "Комментарии", Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с отдыха.

29-летняя украинская певица, участница популярной группы "Время и Стекло" сейчас вместе со своим супругом наслаждается отдыхом в Доминикане. Звезда радует подписчиков яркими и сексуальными кадрами на своей странице в Instagram.

Сначала певица похвасталась своими купальниками, в которых нежиться на пляже, а пару часов назад опубликовала откровенное фото в одних купальных трусах, кепке и очках. Грудь артистка обнажила, но прикрыла книгой. 


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