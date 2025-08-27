Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг Уиллис, поделилась новостями о здоровье актера и защитила интересы ухаживающих за ним.

Брюса Уиллиса, который борется с тяжелой болезнью, переселили в другой дом

По словам Эммы, мозг Брюса Уиллиса, который уже более двух лет борется с деменцией, "подводит его", а способность общаться угасает.

"Брюс вообще в отличном состоянии здоровья, знаете. Просто его мозг его подводит", – сказала Хеминг в специальном выпуске ABC "Эмма и Брюс Уиллис: Неожиданное путешествие", где рассказывается о борьбе актера с болезнью и о том, как его семья во главе с Хеминг Уиллис сплотилась, чтобы заботиться о нем.

На вопрос, может ли Уиллис, ее муж, с которым она прожила 16 лет, узнать ее, Хеминг Уиллис ответила, что связь все еще существует.

"Мне кажется, что он так думает, не правда ли? Ну, он знаю, что он так думает. Знаете, когда мы с ним... он светится, не правда ли?" — сказала Эмма , добавив, что его связь также присутствует с двумя маленькими дочками пары и тремя взрослыми дочками Уиллиса. "Он держит нас за руки. Мы целуем его. Мы обнимаем его. Он отвечает взаимностью. Знаете, он этим увлекается".

Она продолжила: "И это все, что мне нужно, понимаете? Мне не нужно, чтобы он знал, что я его жена, и мы поженились в этот день, и вот что... мне ничего из этого не нужно. Я просто хочу чувствовать, что у меня есть связь с ним. И он у меня есть".

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, в 2023 году семья Уиллиса публично сообщила, что ему поставили диагноз лобно-височная деменция – тип деменции, который влияет на личность человека и может повлечь за собой изменения в поведении.

70-летний актер фильма "Крепкий орешек" также в значительной степени потерял способность общаться после постановки диагноза, по словам Эммы Хеминг Уиллис.

49-летняя Эмма сказала, что она и ее семья, несмотря на это, до сих пор видят проблески личности Брюса Уиллиса и "блеск в его глазах".

Кроме двух дочерей, 13 и 11 лет, от Эммы, Брюс Уиллис также отец трех старших дочерей, Таллулы, Скаут и Румер, от бывшей жены, актрисы Деми Мур.

Поскольку борьба актера из фильма "Подробное дело" с деменцией продолжала прогрессировать, Хэминг Уиллис сказала, что она и ее семья решили окружить Уиллиса профессиональными сиделками в новом доме, который будет безопасен, тих и удобен для него.

Эмма назвала это одним из самых сложных решений, которые ей пришлось принять в своем уходе.

"Но я знала, что прежде всего Брюс хотел бы этого для наших дочерей. Знаете, он хотел бы, чтобы они жили в доме, больше отвечающем их потребностям, а не его потребностям", – сказала она.

