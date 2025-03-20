Брюсу Уиллису – 70: Деми Мур показала, как сейчас выглядит актер

Голливудский актер Брюс Уиллис 19 марта отметил свой 70-летний юбилей. Бывшая жена и мать их трех общих донок, актриса Деми Мур, с которой актер дружит много лет, опубликовала публикацию в Instagram до дня рождения актера.

Брюс Уиллис с Деми Мур и дочерьми

Деми Мур опубликовала фото Брюса с дочерьми и внучкой. "Мы тебя любим, Брюс", написала актриса под публикацией.

Отметим, что в 2022 году у актера диагностировали неизлечимую болезнь – афазию, расстройство, влияющее на речь. Однако через год этот диагноз был уточнен: знаменитость страдает лобно-височной деменцией (ЛСД), прогрессирующей болезнью, влияющей на память, мышление и поведение.

Брюс Уиллис, известный как "крепкий орешек" благодаря одноименному фильму и культовому образу героя, не боящегося каких-либо испытаний, теперь борется с теми, что ему уже не по силам преодолеть. Его состояние ухудшается с каждым годом: сначала актер потерял способность разговаривать, а потом начал терять интерес к жизни. Деменция не только изменяет его физическое состояние, но и сказывается на поведении, в частности, из-за нарушений памяти и отсутствия узнавания даже самых близких людей.

Жена актера, Эмма Хеминг-Уиллис, делилась откровенными размышлениями об их жизни с Брюсом. Она рассказала, как тяжело ей стало принять болезнь мужчины. "17 лет нас. Раньше юбилеи приносили радость – сейчас, если честно, они будоражат все чувства, оставляя тяжесть в сердце и яму в животе. Я даю себе 30 минут, чтобы посидеть в "почему он, почему мы", чтобы почувствовать злобу и горе. и это благодаря ему. Я бы повторила все это снова и снова, не раздумывая", – признавалась Эмма Уиллис.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Ева Лонгория отметила 50-летний юбилей 15 марта и снялась в откровенной фотосессии.