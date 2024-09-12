Церемония MUZVAR AWARDS-2024: номинанты объявлены, но есть шанс выбрать своих

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Амбарцумян Анна
Этой осенью состоится торжественная церемония вручения музыкальной премии MUZVAR AWARDS-2024, организованной порталом "МУЗВАР". Уже объявлен список номинантов, но создатели премии оставили возможность приобщиться каждому к выбору дополнительного претендента в каждой категории.
Премия MUZVAR. Фото: muzvar.ua
Как сообщается на официальных цифровых платформах "МУЗВАР", оргкомитет уже определил по четыре номинанта в 15 различных категориях. Пятого номинанта будут выбирать сами зрители во время онлайн-голосования, которое продлится с 11 по 20 сентября. Выдвинуть своего кандидата можно через специальную ссылку, доступную на платформе .
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