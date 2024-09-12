Церемония MUZVAR AWARDS-2024: номинанты объявлены, но есть шанс выбрать своих

Этой осенью состоится торжественная церемония вручения музыкальной премии MUZVAR AWARDS-2024, организованной порталом "МУЗВАР". Уже объявлен список номинантов, но создатели премии оставили возможность приобщиться каждому к выбору дополнительного претендента в каждой категории.



Премия MUZVAR. Фото: muzvar.ua

Как сообщается на официальных цифровых платформах "МУЗВАР", оргкомитет уже определил по четыре номинанта в 15 различных категориях. Пятого номинанта будут выбирать сами зрители во время онлайн-голосования, которое продлится с 11 по 20 сентября. Выдвинуть своего кандидата можно через специальную ссылку, доступную на платформе .

Рады объявить номинантов премии МУЗВАР. Четверка номинантов – это выбор команды (оргкомитета Премии), а пятого, традиционно, можете выбрать именно ВЫ! Не нашли ли в номинациях своих фаворитов? Тогда скорее вписывать их в историю музыкальной премии MUZVAR AWARDS. Ссылка в шапке профиля. Голосование действительно до 20 сентября включительно, – говорится в сообщении.

Номинанты премии

New Breath – Лучшие новые имена поп-музыки

Клавдия Петривна

Domiy

Brykulets

Osty

Выбор читателей

New wave – лучшие новые имена рок-музыки

Судно

ДК Энергетик

Скажи что-нибудь плохое

E-HO

Выбор читателей

New connect – лучшие новые имена альтернативной музыки

Летучая мышь

Kler

Phil it balsam

Выбор читателей

New view – Лучшие новые имена эстрады

Геля Зозуля

Андрей Кравченко

Volkanov

Иван Лиуленов

Выбор читателей

Songwriter – Лучший автор

Михаил Стасуло | МЮСЛИ UA и Misha Scorpion.

Людмила Белоусова | Lely45 – Попробуй купи меня

Алена Савраненко, Яна Шемаева, Иван Клименко | Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria

Елена Герасимьюк | Крошка и хейтспич — Под весенним дождем

Выбор читателей

Soundproducer – лучший саунд

Антон Чилиби | ALYONA ALYONA & Jerry Heil — Teresa & Maria

Стас Черный | Jamala — Обожаю

Андрей Гуцуляк TVORCHI — Shine

Love and rhythm production | MONATIK – A ЧТО?

Выбор читателей

Videocreator – Лучший автор видеоконтента

Леонид Колосовский, Александр Багазий и Dorofeeva ft. lebiga — A я все плакала

Александр Гирченко | Kola — Salut papa

Таню Муиньо | MONATIK – А что?

Индии Xait | Latexfauna — Масандра

Выбор читателей

Come together – Лучшее творческое сотрудничество

Артём пивоваров Х Klavdia Petrivna — Барабан

Dorofeeva FT. Lebiga — A я все плакала

Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Chico & @Atoshi , 100ЛИЦА — Полюби меня

Выбор читателей

Make some noise – Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)

Благотворительный стрим Лебига, Дорофеева

Финал нацотбора на песенный конкурс "Евровидение 2024" | 1 1 Продакшн

Концерты "Верность. Устойчивость. Достоинство" | Артем Пивоваров

Сборник саундтреков к фильму "Я, Победа и Берлин" | KUZMA SKRYABIN/UPHUB

Выбор читателей

Not cheap hype – Музыкальная журналистика

Наталья Тур

Юлия Ткачук

Альберт Цукренко

Фил Пухарев

Выбор читателей

Dreamteam – Лучшая менеджмент-коллаборация

Pivovarov team

Pomitni

Enko

Nebo music

Выбор читателей

Public service – Музыкальный диджитал-наследие

ТЫ [РОМАНТИКА] Full album | МУР

Выступление Украины на песенном конкурсе "Евровидение 2024" | ОБЩЕСТВЕННОЕ, Таню Муиньо

YOUTUBE-Проект "Дом звукозаписи" | Тина Король

YOUTUBE-Проект "Как звучит Украина" | Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов

Выбор читателей

Re-singing Лучший перепев

FIINKA и Иван Попович — ГУЦУЛЯНКА

OKS — Ночь

Кристина Соловой и Мертвый Петух.

ONUKA — День и ночь

Выбор читателей

Come together | Лучшее творческое сотрудничество

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna — Барабан.

DOROFEEVA и LEBIGA — А я все плакала

Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria

Chico & Qatoshi, 100лица — Полюби меня

Выбор читателей