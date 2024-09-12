logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Церемония MUZVAR AWARDS-2024: номинанты объявлены, но есть шанс выбрать своих
commentss НОВОСТИ Все новости

Церемония MUZVAR AWARDS-2024: номинанты объявлены, но есть шанс выбрать своих

MUZVAR AWARDS состоится в Жовтневом дворце в Киеве уже 26 сентября

сегодня, 15:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Этой осенью состоится торжественная церемония вручения музыкальной премии MUZVAR AWARDS-2024, организованной порталом "МУЗВАР". Уже объявлен список номинантов, но создатели премии оставили возможность приобщиться каждому к выбору дополнительного претендента в каждой категории.

Церемония MUZVAR AWARDS-2024: номинанты объявлены, но есть шанс выбрать своих

Премия MUZVAR. Фото: muzvar.ua

Как сообщается на официальных цифровых платформах "МУЗВАР", оргкомитет уже определил по четыре номинанта в 15 различных категориях. Пятого номинанта будут выбирать сами зрители во время онлайн-голосования, которое продлится с 11 по 20 сентября. Выдвинуть своего кандидата можно через специальную ссылку, доступную на платформе .

Рады объявить номинантов премии МУЗВАР. Четверка номинантов – это выбор команды (оргкомитета Премии), а пятого, традиционно, можете выбрать именно ВЫ! Не нашли ли в номинациях своих фаворитов? Тогда скорее вписывать их в историю музыкальной премии MUZVAR AWARDS. Ссылка в шапке профиля. Голосование действительно до 20 сентября включительно, – говорится в сообщении.

Номинанты премии

New Breath – Лучшие новые имена поп-музыки

  • Клавдия Петривна

  • Domiy

  • Brykulets

  • Osty

  • Выбор читателей

New wave – лучшие новые имена рок-музыки

  • Судно

  • ДК Энергетик

  • Скажи что-нибудь плохое

  • E-HO

  • Выбор читателей

New connect – лучшие новые имена альтернативной музыки

  • Летучая мышь

  • Kler

  • Phil it balsam

  • Выбор читателей

New view – Лучшие новые имена эстрады

  • Геля Зозуля

  • Андрей Кравченко

  • Volkanov

  • Иван Лиуленов

  • Выбор читателей

Songwriter – Лучший автор

  • Михаил Стасуло | МЮСЛИ UA и Misha Scorpion.

  • Людмила Белоусова | Lely45 – Попробуй купи меня

  • Алена Савраненко, Яна Шемаева, Иван Клименко | Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria

  • Елена Герасимьюк | Крошка и хейтспич — Под весенним дождем

  • Выбор читателей

Soundproducer – лучший саунд

  • Антон Чилиби | ALYONA ALYONA & Jerry Heil — Teresa & Maria

  • Стас Черный | Jamala — Обожаю

  • Андрей Гуцуляк TVORCHI — Shine

  • Love and rhythm production | MONATIK – A ЧТО?

  • Выбор читателей

Videocreator – Лучший автор видеоконтента

  • Леонид Колосовский, Александр Багазий и Dorofeeva ft. lebiga — A я все плакала

  • Александр Гирченко | Kola — Salut papa

  • Таню Муиньо | MONATIK – А что?

  • Индии Xait | Latexfauna — Масандра

  • Выбор читателей

Come together – Лучшее творческое сотрудничество

  • Артём пивоваров Х Klavdia Petrivna — Барабан

  • Dorofeeva FT. Lebiga — A я все плакала

  • Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

  • Chico & @Atoshi , 100ЛИЦА — Полюби меня

  • Выбор читателей

Make some noise – Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)

  • Благотворительный стрим Лебига, Дорофеева

  • Финал нацотбора на песенный конкурс "Евровидение 2024" | 1 1 Продакшн

  • Концерты "Верность. Устойчивость. Достоинство" | Артем Пивоваров

  • Сборник саундтреков к фильму "Я, Победа и Берлин" | KUZMA SKRYABIN/UPHUB

  • Выбор читателей

Not cheap hype – Музыкальная журналистика

  • Наталья Тур

  • Юлия Ткачук

  • Альберт Цукренко

  • Фил Пухарев

  • Выбор читателей

Dreamteam – Лучшая менеджмент-коллаборация

  • Pivovarov team

  • Pomitni

  • Enko

  • Nebo music

  • Выбор читателей

Public service – Музыкальный диджитал-наследие

  • ТЫ [РОМАНТИКА] Full album | МУР

  • Выступление Украины на песенном конкурсе "Евровидение 2024" | ОБЩЕСТВЕННОЕ, Таню Муиньо

  • YOUTUBE-Проект "Дом звукозаписи" | Тина Король

  • YOUTUBE-Проект "Как звучит Украина" | Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов

  • Выбор читателей

Re-singing Лучший перепев

  • FIINKA и Иван Попович — ГУЦУЛЯНКА

  • OKS — Ночь

  • Кристина Соловой и Мертвый Петух.

  • ONUKA — День и ночь

  • Выбор читателей

Come together | Лучшее творческое сотрудничество

  • Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna — Барабан.

  • DOROFEEVA и LEBIGA — А я все плакала

  • Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria

  • Chico & Qatoshi, 100лица — Полюби меня

  • Выбор читателей



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/C_x1xFWN1Tt/?img_index=1
Теги:

Новости

Все новости