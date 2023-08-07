Цукерберг иронически ответил на предложение Маска по трансляции их боя

В начале июня владелец компаний Tesla и Twitter Илон Маск бросил вызов другому миллиардеру и владельцу Meta Марку Цукерберг. Впоследствии Маск заявил, что пошутил о бое, но теперь предлагает, чтобы бой транслировался в прямом эфире в соцсети X, которая раньше была известна как Twitter. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Марк Цукерберг и Илон Маск. Фото из открытых источников

Возможное сражение между технологическими миллиардерами привлекло внимание общественности, когда Маск бросил вызов Цукербергу, а тот его принял. Это произошло в посту Маска, критиковавшего Цукерберга за его участие и победы на турнирах по джиу-джитсу.

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Теперь Илон Маск предлагает бой в клетке, однако выдвигает условие, что трансляция в прямом эфире будет проходить на его платформе X. Маск обещает, что все вырученные средства от трансляции поединка будут направлены на благотворительность для ветеранов.

Марк Цукерберг отреагировал на сообщение Маска и ответил в своей недавно созданной социальной сети Threads, которая внешне и по функционированию похожа на Twitter. Цукерберг иронически заявил, что "не стоит ли использовать более надежную платформу", которая сможет действительно собрать деньги на благотворительность.

Напомним, что Цукерберг предлагал Маску дату 26 августа для их боя, однако владелец Tesla и Twitter Илон Маск не отреагировал на это предложение. Пока неизвестно, серьезно ли Илон Маск относится к бою, или это его очередная затея для привлечения внимания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об Илоне Маске, который заявил, что прощается с брендом Twitter.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск отклонил просьбу украинских военных. Однако Пентагон принял положительное решение для ВСУ.