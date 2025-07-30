Цунами может уничтожить дорогую недвижимость Голливуда: имения Опры Уинфри, Ди Каприо и Энистон в зоне риска

30 июля было объявлено предупреждение о цунами для Западного побережья Соединенных Штатов, включая Калифорнию, Орегон, Вашингтон, Аляску и Гавайи. Это решение привело к эвакуации многих жителей, в частности, знаменитостей. Угроза возникла из-за землетрясения магнитудой 8,7 балла, которое произошло вблизи полуострова Камчатка в России.

В США дома знаменитостей оказались под угрозой цунами

Многие известные имения Голливуда расположены в потенциально уязвимых прибрежных зонах, которые могут пострадать от цунами после землетрясения на Камчатке. Среди именитых владельцев, которым угрожает опасность, оказались телеведущая Опра Уинфри, актеры Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Энистон, Сандра Буллок, Пэрис Хилтон, Кэти Перри и Мел Гибсон.

Опра Уинфри владеет более 1000 акрами земли на острове Мауи на Гавайях. Ее резиденции, приобретенные еще в 2002–2003 годах, сейчас превращены в элитный жилой комплекс. Телеведущая столкнулась с критикой в соцсетях и СМИ, после того как отказалась открыть частный путь для эвакуации.

В Монтесито в Калифорнии сосредоточено немало имений знаменитостей, где проживают Гвинет Пэлтроу с мужем Брэдом Фалчуком, Дженнифер Энистон и Кэти Перри. Особняк Перри стоимостью 30 миллионов долларов сейчас арендует актер Крис Пратт.

В Малибу под угрозой оказалась недвижимость Леонардо Ди Каприо, который в 2021 году приобрел дом на берегу моря за 13,75 миллиона долларов, а также имение Сандры Буллок, которое она купила в 2018 году. Пэрис Хилтон снова может потерять жилье, ее дом в этом году уже пострадал во время лесных пожаров. Среди потенциально уязвимых домов Малибу также оказалось имение Мела Гибсона, звезды сериала "Друзья" Кортни Кокс, Роберта Дауни-младшего и других звезд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мощное землетрясение на Камчатке повлекло за собой цунами и привело к эвакуации в России, Японии и США.

Также "Комментарии" писали, что дом Мела Гибсона сгорел во время пожара в Лос-Анджелесе.