Данилко разозлил украинцев заявлением о войне: что сказал

Певец Андрей Данилко, находясь с концертами в Лондоне, дал большое интервью российской службе BBC, в котором общался на русском языке, почти не упоминал о войне. В частности, он рассказал, что не говорит о войне, чтобы люди полтора-два часа отдохнули от новостей.

Андрей Данилко

"Тогда, в первый период нападения ты все это понимаешь, я помню этих людей, которые были со мной в этом бомбоубежище и я видел эту такую сплоченность, потом ты запутываешься, ты не знаешь, кому верить. Я сам устал от этих новостей. У меня портится настроение, я не могу смотреть эти кадры, а повлиять никак не могу", — сказал Данилко.

Слова певца возмутили политтехнолога Алексея Голобуцкого. Он не понимает, как после бомбоубежищ Данилко "не знает", кому верить.

"Это в смысле, он склоняется верить не украинцам, а в версию Кремля об Украине как "разжигателе войны", "киевскую хунту", "злобных бандеровцев, первыми напавших на Россию"?.. Прекрасная позиция. Главное, перспективная в плане заработка", — отметил эксперт.

По его словам, очевидно, Данилко снова хочется зарабатывать миллионы на российских корпоративах.

"Данилко десятилетиями демонстрировал российской элите, какое в Украине быдло: что мы такие же россияне, только немного испорченные, тупенькие и примитивные. А так – конечно, здесь все русскоязычные, русскокультурные и только и ждут "возвращения в Россию". Вам же Лавров прямо сказал: именно вас, любителей Сердючки, идут защищать сотни тысяч российских оккупантов", — отметил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России сбросили маски и откровенно рассказали, как они будут уничтожать украинцев.



