Дантес прокомментировал решение Минкульта по поводу «Бумбокса» и «Без обмежень»

На фоне новостей о бронировании музыкальных групп "Бумбокс" и "Без обмежень" и признании их "критически важными предприятиями" для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, свое мнение выразил и певец Владимир Дантес.

Владимир Дантес

Он записал видео, где выразил свое возмущение такими новостями и делением артистов. Певец не называл никаких имен, но с улыбкой сказал, что "когда-то вы увидите новость, что Badstreet Boys является стратегически важным предприятием для экономики Украины".

Отметим, что участники юмористического коллектива Badstreet Boys, в составе которого есть Дантес, собирают миллионы гривен на нужды ВСУ, но не признаны "стратегически важным предприятием" для экономики страны, поэтому не могут свободно выезжать за границу, чтобы давать благотворительные концерты.

Ранее Владимир Дантес говорил, что прошел ВЛК и не имеет брони от мобилизации. Артист признавался, что ограничено годен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что музыкальные группы "Бумбокс" и "Без обмежень" получили бронирование от мобилизации из-за того, что Минкульт подтвердил для этих групп статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на приказы Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Так, согласно документам от 11 марта, отмечается, что ООО "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" (украинская рок-группа "Без обмежень") отвечает критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения других лиц вооруженных.

Кроме того, такой статус предоставлен ООО "МУЗИКА ДЛЯ МАС" (украинская группа "Бумбокс").