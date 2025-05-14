Даша Астафьева показала фото в белье и сообщила свой вес

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала фото в своем Instagram, снятые для одного из украинских брендов белья и попереписывалась с комментаторами. Многие поклонники отметили, что Даша обзавелась более округлыми формами, отметив, что она выглядит значительно лучше, чем "оземпиковые лица".

Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva

Дарья в комментариях в присущей ей шутливой форме ответила, что сейчас весит 70 килограммов, а оземпик победила сальцем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, известный своим многолетним участием в проекте "Мастер шеф", показал свои фото из спортзала и раскрыл секрет своей впечатляющей спортивной формы.

"Утренняя порция мотивации. Если вы хотите увидеть такую трансформацию со своим телом — быстренько в спортзал", — написал звездный кулинар. Он также опубликовал в адрес своего Instagram фото в футболке и коротких спортивных шортах, в которых хорошо видна форма и мышечная масса, которую Эктор набрал за несколько лет своей трансформации.

Также "Комментарии" писали, что Playboy Украина совершил спецвыпуск. Украинские женщины, прошедшие через войну, ранения и реабилитацию, — теперь на страницах спецвыпуска Playboy Украина. Об этом сообщили на официальной странице журнала в Instagram, опубликовав фото украинского военного фотографа Константина Либерова.

Военные: Анастасия Савка с позывным "Феникс", Яна Залевская с позывным "Мультик", Кристина Санина, а также получившие ранения гражданские женщины: Надежда Оксюта и Ольга Дятлюк – в кадре Константина Либерова, в платьях украинских дизайнеров и с украшениями из коллекции "Любовь достойна всего" от украинского бренда.