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Главная Новости Звезды шоубизнес "Дерьмо случается": Том Хэнкс рассказал, что ему пришлось оплатить съемки в "Форрест Гампе"
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"Дерьмо случается": Том Хэнкс рассказал, что ему пришлось оплатить съемки в "Форрест Гампе"

Голливудский актер признался, что культовая сцена с бегущим Форрестом вышла ему " в копеечку"

27 сентября 2020, 19:34
Автор:

Екатерина Белоброва

Известный голливудский актер Том Хэнкс расскзаал, что вместе с режиссером фильма "Форрест Гамп" Робертом Земекисом оплатил затраты на съемки главного эпизода, где главный герой бежит по Америке, собирая последователей. Об этом передает издание THR.

"Дерьмо случается": Том Хэнкс рассказал, что ему пришлось оплатить съемки в "Форрест Гампе"

Так, по признанию актера, студия Paramount, которая занималась съемками картины, не смогла оплатить культовую сцену с бегущим через всю страну главным героем.

Хэнкс признался, что ему и режиссеру фильма Роберту Земекису пришлось вложить свои деньги, чтобы эпизод смогли отснять.

"Это было недешево, но я согласился, потому что эта сцена имела большое значение", — вспоминает голливудский актер.

Хэнкс отметил, что это был не единственный случай, когда он и Земекис вкладывали свои денежные средства в кинокартину. Он рассказал о том, как они совместными усилиями покрыли страховку на производство еще одной сцены, но не уточнил какой именно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что знаменитый американский актер Том Хэнкс благородно поддержал маленького мальчика, который стал жертвой насмешек от сверстников в период пандемии.


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