"Дерьмо случается": Том Хэнкс рассказал, что ему пришлось оплатить съемки в "Форрест Гампе"

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Екатерина Белоброва
Известный голливудский актер Том Хэнкс расскзаал, что вместе с режиссером фильма "Форрест Гамп" Робертом Земекисом оплатил затраты на съемки главного эпизода, где главный герой бежит по Америке, собирая последователей. Об этом передает издание THR.Так, по признанию актера, студия Paramount, которая занималась съемками картины, не смогла оплатить культовую сцену с бегущим через всю страну главным героем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что знаменитый американский актер Том Хэнкс благородно поддержал маленького мальчика, который стал жертвой насмешек от сверстников в период пандемии.
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