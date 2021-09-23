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"Девушка Бонда" Ольга Куриленко покорила Лондон уникальным образом на Неделе моды

Иностранцы оценили образ украинской актрисы Ольги Куриленко на показе в Лондоне

сегодня, 11:35
Автор:

Хмільовська Інна

Популярная французская модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко продемонстрировала стильный образ, прибыв на показ и коктейльную вечеринку модного дома Richard Quinn во время Недели моды в Лондоне. Иностранцы оценили образ украинской и французской актрисы Ольги Куриленко, в котором она посетила показ. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

"Девушка Бонда" Ольга Куриленко покорила Лондон уникальным образом на Неделе моды

Куриленко, фото с открытых источников

41-летняя бывшая девушка Бонда поразила расшитым блестками цветочным платьем, когда она присоединилась к другим знаменитостям на подиуме в отеле Londoner.

Ольга источала элегантность, продемонстрировав свои подтянутые руки в шикарном детском розовом платье с ослепительным принтом на тему птиц. Ольга была в хорошей компании на громком показе, так как в первом ряду к ней присоединились главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, икона моды Кейт Мосс, модель Джордан Барретт и хитмейкер Бой Джордж.

”Девушка Бонда” Ольга Куриленко покорила Лондон уникальным образом на Неделе моды - фото 2
”Девушка Бонда” Ольга Куриленко покорила Лондон уникальным образом на Неделе моды - фото 3
”Девушка Бонда” Ольга Куриленко покорила Лондон уникальным образом на Неделе моды - фото 4
”Девушка Бонда” Ольга Куриленко покорила Лондон уникальным образом на Неделе моды - фото 5

Актриса выглядела безупречно, когда она улыбалась камерам рядом с Боем Джорджем с ее волосами, зачесанными назад в гладкий хвост, в то время как легенда музыки носил фирменную большую шляпу. Ольга выглядела сенсационно в замысловатом платье с расшитым пайетками серебристо-розовым подолом и вышитыми лебедями и листьями на нежной тюлевой ткани. Актриса держалась изящно, сидя в первом ряду рядом с другими участниками мероприятия.

Икона моды Кейт Мосс выглядела на показе без особых усилий в синем бархатном пиджаке, расклешенных джинсах и коричневых ботинках.

Напомним, недавно эпатажная американская певица Леди Гага показала, как выглядит без макияжа и ее сложно узнать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Настя Каменских продемонстрировала свою естественную красоту

Она завершила свой ансамбль парой туфель на шпильке телесного цвета и свела к минимуму аксессуаров изящное серебряное ожерелье с подвеской.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-10013899/Olga-Kurylenko-wows-sequined-floral-gown-Richard-Quinn-London-Fashion-Week.html#newcomment
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