Девушка Илона Маска снялась вместе с подругой обнаженными

В первый день зимы возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс (Клэр Буше) сделала для своих поклонников подарок - девушка снялась в фотосессии в стиле ню. Фото: из открытых источников

На странице в своем Instagram, девушка опубликовала фотографии, которые сделала вместе со своей подругой Лив Боэри. Их тела покрыты красивыми рисунками, автором которых выступила канадская певица.

Под фотографией девушка напомнила своим фанатам о скорой премьере видео игры Cyberpunk 2077.





Отметим, любовь девушке к высоким технологиями неслучайна. Илона Маска считают во всем мире – гуру высоких технологий. И даже песня, колыбельная, которую написала Граймс, была создана с помощью искусственного интеллекта.

Во время презентации клипа певица заявила, что колыбельная помогает быстрее засыпать и лучше высыпаться. Она подойдет и для матери, и для ребенка.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Илон Маск увеличил свое состояние и поднялся до второго места в списке богатейших людей мира. По данным Bloomberg Billionaires, его состояние превысило размер капиталов Билла Гейтса.

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