kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.12.2020

BTC/USD

18804.41

ETH/USD

587.54

LTC/USD

85.43

НБУ 02.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Девушка Илона Маска снялась вместе с подругой обнаженными
commentss НОВОСТИ Все новости

Девушка Илона Маска снялась вместе с подругой обнаженными

Звезда снялась топлес вместе со своей обнаженной подругой-моделью Лив Боэри. Их тела украшает боди-арт.

сегодня, 01:45
Автор:

Ольга Чародий

В первый день зимы возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс (Клэр Буше) сделала  для своих поклонников подарок -  девушка снялась в фотосессии в стиле ню.

Девушка Илона Маска снялась вместе с подругой обнаженными

Фото: из открытых источников

На странице в своем Instagram, девушка опубликовала фотографии, которые сделала вместе со своей подругой Лив Боэри. Их  тела покрыты красивыми рисунками, автором которых выступила канадская певица.

Под фотографией девушка напомнила своим фанатам о скорой премьере видео игры Cyberpunk 2077.

Девушка Илона Маска снялась вместе с подругой обнаженными - фото 2

Отметим,  любовь девушке к высоким технологиями неслучайна. Илона Маска считают во всем мире – гуру высоких технологий. И даже песня, колыбельная, которую написала Граймс, была создана с помощью искусственного  интеллекта.

Во время презентации клипа певица заявила, что колыбельная помогает быстрее засыпать и лучше высыпаться. Она подойдет и для матери, и для ребенка.

 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Илон Маск увеличил свое состояние и поднялся до второго места в списке богатейших людей мира. По данным  Bloomberg Billionaires, его состояние превысило размер капиталов Билла Гейтса. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/grimes/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ