«Девять кругов ада»: экс-участница «Холостяка» поделилась эмоциями после вылета из проекта

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Недилько Ксения
Экс-участница шоу "Холостяк" студентка Юстина Багай, покинувшая шоу в восьмом выпуске, рассказала о первых эмоциях, когда она поняла, что покидает проект. Девушка поделилась, какой момент после вылета из проекта стал для нее худшим.
Юстина Багай / скриншот Instagram
В интервью "Люкс ФМ" Юстина рассказала, что после прощания с главным героем Александром "Тереном" сначала она не могла осознать, что их история завершилась. Девушка села в авто и не смогла сдержать слез. Ей было очень больно, но самым плохим моментом стало осознание, что у "холостяка" не было таких чувств к участнице, как у нее к нему.
Будущая дипломат также рассказала, как повлиял на нее проект и что изменилось в ее жизни после участия в шоу. По словам экс-участницы, благодаря съемкам в шоу она смогла взглянуть на себя с другой стороны и изменить отношение к жизни. Теперь Багай увереннее в своих действиях и открыта к экспериментам.
К слову, на этой неделе проект покинула только одна участница Юстина. Дальше за сердце ветерана войны Александра "Терена" будут бороться волонтер Инна и таролог Анастасия.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как Елизавета Луцюк, которая была одной из участниц нового сезона шоу "Холостяк", оказалась в центре обсуждений. В адрес девушки посыпался хейт после того, как пользователи сети обнаружили в ее социальных сетях фото с россиянками. На снимках девочки весело проводят время вместе.
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