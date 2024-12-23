«Девять кругов ада»: экс-участница «Холостяка» поделилась эмоциями после вылета из проекта

Экс-участница шоу "Холостяк" студентка Юстина Багай, покинувшая шоу в восьмом выпуске, рассказала о первых эмоциях, когда она поняла, что покидает проект. Девушка поделилась, какой момент после вылета из проекта стал для нее худшим.

Юстина Багай / скриншот Instagram

В интервью "Люкс ФМ" Юстина рассказала, что после прощания с главным героем Александром "Тереном" сначала она не могла осознать, что их история завершилась. Девушка села в авто и не смогла сдержать слез. Ей было очень больно, но самым плохим моментом стало осознание, что у "холостяка" не было таких чувств к участнице, как у нее к нему.

"Я не понимала. Откровенно говоря, ничего не чувствовала. Пустота. Я шла к автомобилю с ним за руку и не верила в происходящее. Меня прорвало уже в машине. Когда я села туда, посмотрела на моего редактора, которая на протяжении проекта стала мне словно старшей сестрой и… заплакала. Худшим был момент осознания его слов, что он не испытывал взаимных чувств ко мне, что "его пульс оставался спокойным в моменты, когда должен был ускоряться". С каждым лишним километром, я проходила свое путешествие по "Божественной комедии" и ее девяти кругам ада", — поделилась Юстина.

Будущая дипломат также рассказала, как повлиял на нее проект и что изменилось в ее жизни после участия в шоу. По словам экс-участницы, благодаря съемкам в шоу она смогла взглянуть на себя с другой стороны и изменить отношение к жизни. Теперь Багай увереннее в своих действиях и открыта к экспериментам.

"Проект дал мне возможность посмотреть на себя и свои убеждения с другой стороны. Я изменила свое отношение к себе и сделала квантовый скачок в развитии, увидела себя под другим углом и поняла для себя новые выводы. Я стала другой, сделала новые выводы и избавилась от каких-то навязанных мне стереотипов. Этот проект разделил мою жизнь на "до" и "после". Я позволяю теперь себе все, что раньше запрещала, и научилась ценить момент", – добавила экс-участница.

К слову, на этой неделе проект покинула только одна участница Юстина. Дальше за сердце ветерана войны Александра "Терена" будут бороться волонтер Инна и таролог Анастасия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как Елизавета Луцюк, которая была одной из участниц нового сезона шоу "Холостяк", оказалась в центре обсуждений. В адрес девушки посыпался хейт после того, как пользователи сети обнаружили в ее социальных сетях фото с россиянками. На снимках девочки весело проводят время вместе.