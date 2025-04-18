Дизайнер Кэти Перри судится с певицей Кэти Перри: кто у кого украл имя

Верховный суд Австралии готовится рассмотреть резонансное дело: местная дизайнер Кэти Перри подала иск против знаменитой американской поп-звезды с таким же именем — Кэти Перри, известной также как Кэтрин Гадсон, сообщает The New York Times.

Кэти Перри

По информации издания, юридическое противостояние между двумя женщинами продолжается уже более пяти лет и сопровождается "неоднозначными результатами". Так, в 2023 году дизайнер одержала победу в суде, однако уже в 2024-м это решение было отменено апелляционной инстанцией.

По словам австралийки, она основала свой модный бренд под именем Katie Perry в 2006 году, а активную деятельность начала в следующем году. Заявку на регистрацию товарного знака дизайнер подала в 2008-м, а официально он был зарегистрирован в 2009-м — еще до того, как американская певица стала известной в Австралии.

Именно это, отмечает дизайнер, дает ей право утверждать, что артистка нарушила ее права и "посягнула на имя".

Конфликт между двумя Перри впервые разразился еще в 2009 году, после выхода дебютного альбома певицы "I Kissed a Girl". Представители американской звезды утверждают, что обращались к австралийской дизайнерке с просьбой разрешить использование подобного имени, однако получили отказ. Дизайнер же убеждает: никаких обращений она не получала.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что узор Кэти Перри, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, а также еще четыре известных женщины отправились в космос на борту ракеты Blue Origin. Их суборбитальный полет длился 11 минут, в течение которых они достигли высоты 107 км, преодолев линию Кармана, которая считается границей между Землей и космосом.



