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Дорогой и невостребованный: российский певец "заломил" цену за новогодние вечеринки

Самый дорогой Дед Мороз в России остается без работы

сегодня, 21:37
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Кречмаровская Наталия

Самый дорогой Дед Мороз в России в этом году – Филипп Киркоров. Он стоит 12 миллионов рублей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию российского издания Mash.

Дорогой и невостребованный: российский певец "заломил" цену за новогодние вечеринки

Фото из открытых источников

Киркоров согласен выступить на закрытой новогодней вечеринке в костюме. Но вместо привычных 10 млн рублей за шоу придется доплатить еще два.

“Что насчет райдера? Гримерка с зашторенными окнами, шесть банок любимой когда с сахаром и без, виноград, яблочки, нарезки и так далее. Что важно: команда службы безопасности и даже участие стражей порядка (на всякий случай)”, — говорится в сообщении.

По информации издания Киркоров в прямом смысле слова не составит себе цены – за месяц якобы его прайс на новогодние вечеринки уменьшился на пять миллионов рублей из-за отсутствия заказов на корпоративы.

“В начале ноября позвать артиста на зимнюю пати стоило 15 млн рублей. Но сейчас 10 млн. Потому что, как мы писали ранее, декабрь и январь все еще не забиты. Многие просто "не тянут" короля, который в последние годы стабильно дорожал. И стал не по карману. Как итог: пока другие артисты заняты на месяцы вперед, Бедросович до сих пор свободен даже в последнюю неделю декабря”, — сообщает издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица украинского происхождения, которая во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины осталась на российской территории и продолжила строить там карьеру, не получила гражданство РФ.

Почему российские власти отказали певице, читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/mash/59578
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