Два месяца боролась за жизнь: умерла известная украинская актриса Татьяна Шелига

Известная украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига, скончалась 3 июля 2025 года. О печальном известии сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига на официальной странице матери в Facebook. Она рассказала, что последние месяцы жизни Татьяны были очень тяжелыми по болезни, а дата и время прощания с артисткой будут объявлены позже. Татьяна Шелига ушла из жизни на 77-м году.

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Здоровье актрисы значительно ухудшилось еще в 2022 году, когда ей совершили сложную операцию на сердце. У Татьяны была почти полностью укупорена аорта, поэтому врачи установили стент для облегчения кровотока. Однако после Пасхи 2025 ее состояние резко ухудшилось: появились сильные боли в зоне операции, из-за чего она почти перестала двигаться и находилась в состоянии паралича и бред.

Татьяна Шелига известна своей многолетней работой в театральных коллективах. Она долгое время была актрисой Севастопольского академического русского драматического театра имени Анатолия Луначарского, а также Национального академического драматического театра Леси Украинки. Кроме театра, артистка снималась в кино, где сыграла в таких известных фильмах, как "Когда мы дома", "Пять минут до метро" и многих других.

После начала полномасштабной войны в Украине Татьяна сделала сознательный выбор — она категорически отказалась от использования русского языка в своей жизни и творчестве, перейдя на украинский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Раиса Недашковская находится в больнице и борется за жизнь.