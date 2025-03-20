logo

BTC/USD

85810.80

ETH/USD

2014.14

LTC/USD

92.80

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

45.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Джессика Альба просто одела джинсы за 218 долларов: как она выглядела на вечеринке
commentss НОВОСТИ Все новости

Джессика Альба просто одела джинсы за 218 долларов: как она выглядела на вечеринке

Джессика Альба надела недорогие джинсы на вечеринку к Еве Лонгории: как она выглядела

сегодня, 08:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Голливудская актриса Джессика Альба присутствовала среди гостей на вечеринке к 50-летию Евы Лонгории на яхте, где была одета в белую майку-корсет, джинсы с высокой посадкой и босоножки.

Джессика Альба просто одела джинсы за 218 долларов: как она выглядела на вечеринке

Джессика Альба и Ева Лонгория

Журналисты журнала People заметили, что джинсы с шипами широкого кроя, в которых была Альба, от фирмы Reformation, стоят всего 218 долларов, что для голливудской звезды довольно немного.

Однако на актрисе они выглядели потрясающе, визуально удлиняли ноги и подчеркивали тонкую талию, которой, кстати, звезда не может похвастаться. Часто журналисты, обсуждая ее фигуру в купальнике, отмечали, что актриса стройна, однако нет фигуры "песочные часы", когда талия достаточно заметна по сравнению с бедрами. Но джинсы сделали свое дело.

Актриса "Фантастической четверки" дополнила образ серебристыми босоножками, что придало праздничности и гламура, учитывая вечеринку на яхте.

Джессика Альба просто одела джинсы за 218 долларов: как она выглядела на вечеринке - фото 2
Джессика Альба просто одела джинсы за 218 долларов: как она выглядела на вечеринке - фото 3
Джессика Альба просто одела джинсы за 218 долларов: как она выглядела на вечеринке - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие джинсы будут в тренде этой весной.

Широкие джинсы – бесспорный хит сезона. Просторные силуэты продолжают доминировать в мире моды. Это могут быть: Baggy jeans – максимально свободные, с легким "оверсайз" эффектом. Джинсы-палаццо – удлиненные модели, создающие изящную линию силуэта. Прямые широкие джинсы – универсальный вариант, сочетающийся как с классическим жакетом, так и с худыми.

Как носить? Комбинируйте с укороченными топами, объемными свитерами или структурированными жакетами для стильного контраста.

Джинсы с низкой посадкой – возвращение 2000-х. Тренд на Y2K остается актуальным, и джинсы с низкой талией – яркое тому доказательство. В этом сезоне они представлены в: Расклешенных моделях. Свободных "карго"-джинсах. Прямые и суженные варианты.

Как носить? Сочетайте с кроп-топами, кожаными куртками и кроссовками или массивными ботинками.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости