logo

BTC/USD

82687.40

ETH/USD

1898.17

LTC/USD

88.76

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Джейсон Стейтем в кашемире снялся с невестой для модного кампейна
commentss НОВОСТИ Все новости

Джейсон Стейтем в кашемире снялся с невестой для модного кампейна

Стейтем в пшеничном кашемире прижал невесту на диване для модного кампейна

сегодня, 11:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Британский актер Джейсон Стейтем вместе со своей невестой, супермоделью Рози Хантингтон-Уайтли попозировал для модного кампейна. Фотосет выложила Розе в своем Instagram.

Джейсон Стейтем в кашемире снялся с невестой для модного кампейна

Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли

Пара в кашемировых нарядах пшеничного цвета обнималась на диване для новой коллекции итальянского бренда Falconeri.

На фото, которыми Джейсон неожиданно поделился в своем Instagram, он со своим фирменным лицом сурового парня из бойковиков нежно прижимает томную красавицу Розе.

Стейтем редко позирует для модных брендов, тем более в компании своей любимой .

Кашемир цвета пшеницы выглядит элегантно и уютно даже на таком плохом парне, как Стейтем .

Как известно, 57-летний Стейтем все никак не решится вступить в брак со своей на 20 лет младшей невестой. Влюбленные обручены уже более 8 лет и воспитывают двоих общих детей. Впрочем, слухи о том, что свадьба вот-вот состоится, периодически появляются в СМИ.

Джейсон Стейтем в кашемире снялся с невестой для модного кампейна - фото 2
Джейсон Стейтем в кашемире снялся с невестой для модного кампейна - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что звезда сериала "Жизнь Зака ​​и Коди" посетила "Шоу Дженнифер Хадсон" в пятницу, где она рассказала о своей жизни с Маколеем Калкиным, которого она назвала "очень уникальным человеком, будучи самым известным ребенком-актером в мире". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

"Он жил и вырос в гостиницах", — объяснила Сонг, сама актриса-ребенок, снимавшаяся на Disney Channel, о звезде "Один дома", который является ее женихом. "Он просто никогда не прав белье. И я была ошеломлена. Я стирала с детства, я чувствую это".

Далее она объяснила, что кроме того, чтобы научить Калкина правильно стирать одежду, она также пыталась научить его водить машину.

"Я взяла его прокатиться по нашему району. Я была напугана", — сказала она. "Я говорю: "Этот 44-летний мужчина впервые за рулем?" Я сказала: "Нет! Мне нужно нанять кого-нибудь для этого".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости