Джорджина Родригес похвасталась идеальным телом, выложив сексуальные кадры с яхты

Избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес взбудоражила воображение своей многомиллионной армии поклонников свежими соблазнительными фото. Красавица позировала на роскошной яхте в Италии.

Джорджина Родригес - фото из открытых источников

Так, Джорджина Родригес опубликовала в Instagram серию снимков, которые она сделала во время отдыха на яхте. Девушка позировала на фоне ночного города в майке на бретельках, частично обнажила грудь красавицы.





Кроме этого, она снялась в постели, лежа в соблазнительной позе. В этот момент на Джорджине был откровенный купальник, который выгодно подчеркнул все прелести идеального тела. Поклонники 27-летней красавицы не смогли сдержать эмоций, завалив ее комплиментами.





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