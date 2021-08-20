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Главная Новости Звезды шоубизнес Джорджина Родригес похвасталась идеальным телом, выложив сексуальные кадры с яхты
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Джорджина Родригес похвасталась идеальным телом, выложив сексуальные кадры с яхты

Джорджина Родригес опубликовала в Instagram серию снимков

сегодня, 05:30
Автор:

Ольга Чародий

Избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес взбудоражила воображение своей многомиллионной армии поклонников свежими соблазнительными фото. Красавица позировала на роскошной яхте в Италии.

Джорджина Родригес похвасталась идеальным телом, выложив сексуальные кадры с яхты

Джорджина Родригес - фото из открытых источников

Так, Джорджина Родригес опубликовала в Instagram серию снимков, которые она сделала во время отдыха на яхте. Девушка позировала на фоне ночного города в майке на бретельках, частично обнажила грудь красавицы.

Джорджина Родригес похвасталась идеальным телом, выложив сексуальные кадры с яхты - фото 2

Кроме этого, она снялась в постели, лежа в соблазнительной позе. В этот момент на Джорджине был откровенный купальник, который выгодно подчеркнул все прелести идеального тела. Поклонники 27-летней красавицы не смогли сдержать эмоций, завалив ее комплиментами.

Джорджина Родригес похвасталась идеальным телом, выложив сексуальные кадры с яхты - фото 3

Напомним, известная американская plus-size модель Эшли Грэм потрясла поклонников новым смелым снимком. Красавица снялась обнаженной в новой фотосессии на природе.Так, 33-летняя Эшли Грэм поделилась пикантным кадром с подписчиков в Instagram. Звезда предстала перед камерой без одежды, прикрыв пышная грудь руками. Новая съемка модели проходила на природе, автором которой выступил ее муж Джастин Эрвин. Грэм не только засветила свои пышные формы, но и показала округлившийся животик.

 Не так давно она заявила о второй беременности. Знаменитость пока не рассекречивает, на каком месяце беременности она находится. Однако судя по ее форм, можно предположить, что срок не маленький. 24-летняя американская супермодель Белла Хадид привлекла к себе внимание своим неординарным нарядом, в котором прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Почему ее образ стал одним из самых обсуждаемых? Известно, что с 6 по 17 июля в курортном городе Канны (Франция) проходит международный кинофестиваль, на который съехались мировые знаменитости, чтобы блеснуть своими роскошными нарядами.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CSpAgvwsNHT/
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