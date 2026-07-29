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Джуманджи: Открытый мир - последний бросок кубиков для Скалы?

Вернет ли новая игра Скале его статус главной звезды?

29 июля 2026, 15:23
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Сергій Кречмаровський

Трейлер нового фильма "Джуманджи: Открытый мир" уже наделал шум. Зрители увидели знакомых героев — Двейна "Скалу" Джонсона и его команду, вновь оказавшихся в мире опасной игры. Но в этот раз ставки еще выше: последний бросок кубиков может оказаться решающим.

Джуманджи: Открытый мир - последний бросок кубиков для Скалы?

Актёры "Джуманджи". Фото IMDB

В трейлере мы увидели, как герои сталкиваются с новыми уровнями, открытым миром и неожиданными врагами. Атмосфера стала масштабнее, а спецэффекты – еще ярче. Это уже не просто приключенческая комедия, а настоящий экшн, пытающийся доказать: "Джуманджи" способен конкурировать с самыми громкими блокбастерами.

Для Двейна Джонсона этот фильм шанс вернуть доверие фанатов. Его последние проекты, "Черный Адам" и "Ваяна", не оправдали ожиданий. Теперь все смотрят на "Джуманджи: Открытый мир" как возможность для Скалы снова доказать, что он может быть главной звездой Голливуда.

Зрители уже активно обсуждают трейлер в соцсетях. Одни увлекаются масштабом и юмором, другие сомневаются, не станет ли фильм повторением предыдущих частей. Но одно очевидно: интерес к премьере огромен, и именно это может стать ключом к успеху.

"Джуманджи: Открытый мир" обещает быть взрывным. Это история о дружбе, риске и последнем шансе выиграть игру. И если Скала снова сумеет покорить сердца зрителей, этот бросок кубиков может стать его самым важным.

Напомним: портал "Комментарии" писал об авто, которое не покупали, но полюбили благодаря "Назад в будущее". Рассказываем, как авто начали коллекционировать, цены на старые модели выросли, фанаты создавали точные копии "машины времени". Сегодня этот автомобиль — не просто транспорт, а символ эпохи, доказательство того, что кино способно подарить второе дыхание даже провальным идеям.



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