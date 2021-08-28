Эд Ширан подарил Элтону Джону огромный мраморный пенис

Английский певец Эд Ширан подарил своему коллеге и товарищу Элтону Джону огромный мраморный пенис. Об этом сообщает издание Just Jared.

Эд Ширан - фото из открытых источников

Необычный подарок Джону было преподнесено в честь его дня рождения. "На мой день рождения в этом году [в марте] он подарил мне огромный мраморный пенис ... Не знаю, так ли это, что я всегда был придурком или что-то в этом роде. Он действительно большой, красиво сделан ", — сказал он.

Элтон также добавил, что предложил поставить его в саду, но его супруг Дэвид Ферниш напомнил, что у них двое детей — десятилетний Захари и восьмилетний Элайджей.

"Он спрятан в той части дома, где они его не увидят. Что вы купите человеку, у которого есть все? Огромный мраморный пенис! " — добавил музыкант.

Напомним, 72-летний легендарный певец и композитор Элтон Джон продолжает в своих мемуарах рассказывать всему миру ошеломляющие истории из личной жизни. Чтобы подогреть интерес публике к выходу своей книги "Я, Элтон Джон" звезда публикует мемуары частями и недавно он рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно. Речь идет об инциденте, который приключился со звездой, когда он был под действием кокаина и большого количества алкоголя. После сьемок клипа на песню "І'м Still Standing" Элтон Джон разгромил в отеле комнату своего менеджера, заставил его включить камеру, разделся и стал валяться на полу.

Менеджер и по совместительству экс-возлюбленный Джон Рид пытался остановить артиста, но получил кулаком по лицу. Певец утверждает, что совершенно ничего не помнил о происходящих событиях. Когда менеджер отвел его в разгромленный номер, на вопрос звезды, что здесь случилось, помощник ответил: "Ты случился, Элтон".





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