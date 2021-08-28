logo
Русский Українська

BTC/USD

48985.68

ETH/USD

3266.39

LTC/USD

175.63

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Эд Ширан подарил Элтону Джону огромный мраморный пенис
commentss НОВОСТИ Все новости

Эд Ширан подарил Элтону Джону огромный мраморный пенис

Необычный подарок Джону было преподнесено в честь его дня рождения

сегодня, 03:13
Автор:

Ольга Чародий

Английский певец Эд Ширан подарил своему коллеге и товарищу Элтону Джону огромный мраморный пенис. Об этом сообщает издание Just Jared.

Эд Ширан подарил Элтону Джону огромный мраморный пенис

Эд Ширан - фото из открытых источников

Необычный подарок Джону было преподнесено в честь его дня рождения. "На мой день рождения в этом году [в марте] он подарил мне огромный мраморный пенис ... Не знаю, так ли это, что я всегда был придурком или что-то в этом роде. Он действительно большой, красиво сделан ", — сказал он.

Элтон также добавил, что предложил поставить его в саду, но его супруг Дэвид Ферниш напомнил, что у них двое детей — десятилетний Захари и восьмилетний Элайджей.

"Он спрятан в той части дома, где они его не увидят. Что вы купите человеку, у которого есть все? Огромный мраморный пенис! " — добавил музыкант.

Напомним, 72-летний легендарный певец и композитор Элтон Джон продолжает в своих мемуарах рассказывать всему миру ошеломляющие истории из личной жизни. Чтобы подогреть интерес публике к выходу своей книги "Я, Элтон Джон" звезда публикует мемуары частями и недавно он рассказал о поступке, за который ему до сих пор стыдно. Речь идет об инциденте, который приключился со звездой, когда он был под действием кокаина и большого количества алкоголя. После сьемок клипа на песню "І'м Still Standing" Элтон Джон разгромил в отеле комнату своего менеджера, заставил его включить камеру, разделся и стал валяться на полу. 

Менеджер и по совместительству экс-возлюбленный Джон Рид пытался остановить артиста, но получил кулаком по лицу.  Певец утверждает, что совершенно ничего не помнил о происходящих событиях. Когда менеджер отвел его в разгромленный номер, на вопрос звезды, что здесь случилось, помощник ответил: "Ты случился, Элтон".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.justjared.com/2021/08/26/ed-sheeran-bought-elton-john-a-giant-marble-penis/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ