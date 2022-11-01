Экс-зять Пугачевой открыто поддержал оккупантов в Украине

Популярный российский исполнитель Владимир Пресняков дал сольный концерт в Москве, во время которого заявил, что все полученные средства от продажи билетов перечислит российским военным, которые воюют в Украине и убивают украинцев. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Комсомольская правда".

Владимир Пресняков. Фото: из открытых источников

При этом Пресняков заявил, что он уже давно хотел дать такой большой концерт, но ему мешал коронавирус. Приходилось постоянно переносить мероприятие. Но сейчас наступило благоприятное время, чтобы встретиться с любимыми поклонниками.

Артист поприветствовал собравшуюся на его концерте аудиторию, отметив, что он очень рад видеть каждого, ведь есть повод хорошенечко повеселиться и отдохнуть. Далее Пресняков отметил, что он принял решение, что деньги за все проданные на его концерт билеты перечислит российских военным, которые сейчас на войне в Украине.

"Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой – и это, благодаря вам. А теперь давайте попоем и поживем!", — заявил артист.

Таким образом Владимир Пресняков впервые открыто поддержал войну в Украине и даже показал пример, что нужно убийства в Украине поддерживать финансово. Интересно только, что пока Владимир Пресняков открыто поддерживает "ребят на передовой", его сын от первого брака с Кристиной Орбакайте – Никита Пресняков во время мобилизации отправился в США, чтобы избежать отправки на войну. Да и бывшая теща артиста Алла Пугачева с концами уехала из России в Израиль, где уже получила паспорт.

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