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Эктор Хименес-Браво показал фото в коротких шортах и до того, как пришел в форму

Эктор Хименес-Браво раскрыл секрет своего похудения

сегодня, 10:51
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Недилько Ксения

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, известный своим многолетним участием в проекте "Мастер шеф", показал свои фото из спортзала и раскрыл секрет своей впечатляющей спортивной формы.

Эктор Хименес-Браво показал фото в коротких шортах и до того, как пришел в форму

Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo

"Утренняя порция мотивации. Если вы хотите увидеть такую трансформацию со своим телом – быстренько в спортзал", – написал звездный кулинар.

Он также опубликовал в сториз своего Instagram фото в футболке и коротких спортивных шортах, в которых хорошо видна форма и мышечная масса, которую Эктор набрал за несколько лет своей трансформации.

Эктор Хименес-Браво показал фото в коротких шортах и до того, как пришел в форму - фото 2
Эктор Хименес-Браво показал фото в коротких шортах и до того, как пришел в форму - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал ранее , что Playboy Украина сделал спецвыпуск. Украинские женщины, прошедшие через войну, ранения и реабилитацию, — теперь на страницах спецвыпуска Playboy Украина. Об этом сообщили на официальной странице журнала в Instagram, опубликовав фото украинского военного фотографа Константина Либерова.

Военные: Анастасия Савка с позывным "Феникс", Яна Залевская с позывным "Мультик", Кристина Санина, а также получившие ранения гражданские женщины: Надежда Оксюта и Ольга Дятлюк – в кадре Константина Либерова, в платьях украинских дизайнеров и с украшениями из коллекции "Любовь достойна всего" от украинского бренда

Они смотрят в объектив и в зеркало, чтобы сказать: "Я есть. Я прекрасна. И я достойна любви". Фотопроект "Красота со шрамом", говорит о женской силе, которая не исчезает после травмы. О красоте, которую не меняет протез или шрам. О принятии, начинающемся с честного, нежного взгляда на себя новую — без предубеждений.



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